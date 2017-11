La scelta di Mattia Marciano è Vittoria Deganello/ Uomini e donne, l'annuncio nella nuova puntata

La scelta di Mattia Marciano è Vittoria Deganello e finalmente anche il pubblico di Uomini e donne potrà assistere all'annuncio arrivato nella registrazione il mese scorso

13 novembre 2017 Hedda Hopper

Mattia Marciano (Uomini e Donne)

Cosa vedremo nella nuova puntata del trono classico di Uomini e donne? Di sicuro la scelta di Mattia Marciano ed era ora visto che il tronista ha lasciato il programma ormai un mese fa e da allora vive al massimo la sua storia d'amore con la sua scelta, chi? Vittoria Deganello come tutti avevano già predetto tanto da metterlo con le spalle al muro spingendolo a lasciare il programma tra misteri, agenzie e possibilità di accordi. Una scelta triste che forse Mattia non si meritava dopo quello che è successo, ma che ha fatto gongolare l'ex tronista Desirèe Popper che ha sottolineato che lei aveva ragione e che ci aveva visto lungo, ma cosa succederà in studio all'arrivo del suo annuncio? La puntata del trono classico in onda oggi si aprirà all'insegna di Sabrina Ghio ma poi l'argomento diventerà proprio la scelta di Mattia Marciano.

LA SCELTA DI MATTIA MARCIANO

Il pubblico che si aspetta poltrone, musica e petali, si sbaglia e di grosso visto che per Mattia Marciano non c'è stato tempo di fare tutto questo. Dopo la pesante puntata che abbiamo visto la scorsa settimana, il bel tronista napoletano ha avuto modo di incontrare Vittoria dietro le quinte e poi anche a casa sua per fare cosa? Alla fine Mattia ha deciso di scegliere Vittoria proprio così, lontano dallo studio e da altre polemiche e critiche ma anche da tutto quello che il programma permette (almeno ad alcuni). La scelta è destinata a far discutere proprio come è successo lo scorso mese quando abbiamo avuto le prime anticipazioni, sarà il momento di criticare durante Tina Cipollari e Gianni Sperti oppure no?

© Riproduzione Riservata.