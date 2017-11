Lettera di Corona dal Carcere per Jeremias Rodriguez/ Cosa ha scritto? Il testo (Grande Fratello Vip 2017)

Sorpresa al Grande Fratello Vip 2, in diretta arriva la lettera di Fabrizio Corona a Jeremias Rodriguez: l'ex cognato commuove tutti dal carcere di San Vittore

13 novembre 2017 Anna Montesano

Jeremias Rodriguez, Grande Fratello Vip

Una puntata ricca di colpi di scena quella del Grande Fratello Vip 2 in onda questa sera. Una nomination combattuta che, dopo la rivelazione dei primi "salvi", vede allo scontro finale due pezzi fortissimi: Jeremias Rodriguez e Cristiano Malgioglio. Prima però che possa arrivare l'esito del televoto, ecco un'inaspettata sorpresa per il fratello di Belen: per lui arriva un messaggio importante, e che tanto lo spiazza, da parte di Fabrizio Corona. Ricordiamo che l'ex re dei paparazzi, attualmente in carcere, è anche l'ex cognato di Jeremias, essendo stato fidanzato con Belen Rodriguez. Per Jeremias arriva una vera e propria lettera dalla persona che lui definisce "Molto importante e di riferimento almeno come uomo, anche se so che ha sbagliato".

LE PAROLE DI FABRIZIO CORONA PER JEREMIAS RODRIGUEZ

La lettera di Corona recita: "Carcere di San Vittore, cella 116. I ricordi sono la bellezza del mondo e tu sei un ricordo bellissimo e una parte molto intensa della mia vita. -Sembra ieri che sono venuto a prenderti in aeroporto con le tue sorelle [...] sei sempre stato uno spirito libero, un puro, quante vole abbiamo litigato per il nostro essere liberi, istintivi [...] oggi ti seguo da qui, da queste fredde 4 mura... È arrivato il momento di crescere, di dedicarti alle cose importanti, Cecilia, Belen, Santiago, tuo padre e tua madre. Siamo con te, ti voglio bene" conclude la lettera che commuove Jeremias che conclude chiedendo "Quando potrò vederlo?". La risposta di Ilary Blasi è secca "Eh, bella domanda"

