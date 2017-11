MISSION IMPOSSIBLE III/ Su Italia 1 il film con Tom Cruise (oggi, 13 novembre 2017)

Mission Impossible III, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 13 novembre 2017. Nel cast: Tom Cruise e Ving Rhames, alla regia J. J. Abrams. La trama del film nel dettaglio.

13 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST TOM CRUISE

Il film Mission Impossible III va in onda su Italia 1 oggi, lunedì 13 novembre 2017, alle ore 21.20. Una pellicola di spionaggio con connotazion avventurose che è stata prodotta nel 2006 ed è stata diretta da J. J. Abrams e si basa su un soggetto di Bruce Geller. Il film Mission Impossible III vede un cast di primo livello tra di essi spicca Tom Cruise e Ving Rhames, che rispettivamente interpretano Ethan Hunt e Luther Stickell, ottime anche le musiche composte dall'italo americano Michael Giacchino. Il film non è ascrivibile alle prime televisive essendo già stato programmate diverse volte nei palinsesti italiani. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MISSION: IMPOSSIBLE III, LA TRAMA DEL FILM

La storia si basa sulla vita di Ethan Hunt con l'agente ormai ex, che lavora ancora presso l'Impossible Mission Force, con la funzione di addestratore delle reclute. Ethan ha dimenticato la sua vita operativa e la sua attenzione è solamente per Julia Meade, la sua bella e intelligente ragazza. Il giorno del fidanzamento ufficiale, Ethan viene contattato da John Musgrave un suo ex partner che gli chiede aiuto allo scopo di liberare una agente dell'IMF, Lindsey Farris, catturata a Berlino durante una missione. Hunt accetta di partecipare al recupero, e dopo aver approntato una squadra si reca a Berlino, qui la missione prende una brutta piega, a la giovane ragazza dell'IMF spira tra le braccia di Ethan. Prima della morte dell'agente Ethan viene però messo al corrente delle scoperta fatta durante la missione, scoperta che tende alla presenza di una talpa all'interno dell'organizzazione. La rivelazione porta in Ethan la volontà di ritornare operativo, nonostante la sua decisione gli porti l'inimicizia del capo delle operazioni segrete l'onnipresente Theodore Brassel. La squadra di recupero si reca cosi nella Città del Vaticano, qui riescono ad intercettare Owen Davian il responsabile della morte della Farris. La squadra grazie ad un'azione finemente coordinata riescono a catturare Davian, ma mentre lo stanno portando nel centro di detenzione vengono attaccati da alcuni mercenari che liberano l'assasino. Arrivato a casa Ethan riceve una telefonata con il quale viene messo al corrente del rapimento di Julia da parte dell'organizzazione terroristica, la ragazza sarà liberata solamente se Ethan consegnerà Davian la pericolosa "Zampa di Lepre", una super arma che potrebbe stravolgere le sorti del mondo. La trama continua tra molti scontri a fuoco, con l'ultimo che rivela come la talpa all'interno dell'organizzazione sia il grande amico di Ethan, John Musgrave. Purtroppo per l'eroe dell'IMF nel suo cervello viene impiantata una carica esplosiva, egli per fortuna però riesce con l'aiuto della sua ragazza a disattivarla sottoponendosi ad una forte scarica elettrica, la rianimazione è demandata a a Julia, che riesce grazie ad una respirazione bocca a bocca a rianimare l'amato, e successivamente portarlo all'altare.

© Riproduzione Riservata.