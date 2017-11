Nicolò Fabbri/ Uomini e donne, una grave offesa da parte di Sabrina Ghio!

Nuovi colpi di scena per Niccolò Fabbri che dopo un'esterna da sogno con Sabrina Ghio vedrà sbattersi in faccia una porta che credeva aperta, cosa succederà in Uomini e donne?

13 novembre 2017 Hedda Hopper

Nicolò Fabbri, Uomini e donne

Sabrina Ghio non ha ancora scelto ma quello che andrà in onda oggi, 13 novembre, nella nuova puntata di Uomini e donne, sicuramente farà riflettere tutti soprattutto il bel Niccolò Fabbri. Il corteggiatore era partito in quarta facendosi subito notare dalla bella tronista ma tutto è finito quando il suo interesse si è spostato verso altro, ovvero la popolarità. Uscite in discoteca con gli altri corteggiatori e alcune segnalazioni, hanno fatto in modo di far crescere in Sabrina una serie di dubbi che hanno messo a rischio il loro rapporto. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quella legata al mancato interesse di Nicolò in un'intera settimana lontano da Sabrina Ghio. La tronista avrebbe voluto essere cercata, corteggiata e amata anche quando lei ha deciso di lasciarlo a casa come "punizione" ma così non è stato.

I SENSI DI COLPA DI SABRINA SCHIACCIANO NICOLÒ

Nicolò ha recuperato l'attenzione di Sabrina Ghio nell'ultima puntata con un'esterna che ha permesso ai due di incontrarsi a Roma, baciarsi e coccolarsi. La richiesta di scuse è stata accettata ma le cose non sono più così rosee come pensavamo almeno non dopo quello che vedremo oggi pomeriggio. La bella esterna con Nicolò ha spinto Sabrina a sciogliersi ma non senza sensi di colpa. Proprio di ritorno in studio, la bella ballerina ha subito chiarito "Dopo l'esterna con Nicolò non ho fatto altro che pensare ai sensi di colpa che avevo nei confronti di Raniolo". Un brutto colpo per Nicolò Fabbri che dovrà fare i conti con questo nuovo colpo di scena e non solo visto che la tronista uscirà in lacrime dallo studio proprio per il suo rivale, cosa farà a quel punto?

