Nicolò Raniolo/ Uomini e donne, il corteggiatore lascia il programma?

Nuovo scontro con Sabrina Ghio per Nicolò Raniolo che oggi potrebbe decidere di lasciare lo studio di Uomini e donne: cosa è successo questa volta tra i due?

13 novembre 2017 Hedda Hopper

Nicolò Raniolo, Uomini e donne

Siamo ormai ad un passo dalla fine di questa prima parte di Uomini e donne 2017-2018 e i colpi di scena sono ormai all'ordine del giorno in attesa di scoprire quale sarà la scelta che farà Sabrina Ghio nelle prossime settimane. Già nella scorsa registrazione pensavamo che la ballerina di Amici optasse per una scelta ma così non è stato. La bella Sabrina sembra pronta ad andare avanti ma la puntata di oggi lascia pensare che, in cuor suo, la tronista abbia già fatto la sua scelta solo che ha difficoltà ad ammetterlo e farla solo per non soffrire. Nella puntata di oggi di Uomini e donne vedremo Sabrina in crisi per via della sua esterna con Nicolò Fabbri ma non tanto per il contenuto in sè ma per quello che ha pensato subito dopo.

LA SFURIATA DI NICOLÒ

A quanto pare Sabrina Ghio non ha avuto modo di pensare a Niccolò e l'intimità raggiunta in questa ultima esterna ma il suo pensiero è volato subito a Nicolò Raniolo e questo ha fatto nascere dentro di se dei sensi di colpa che difficilmente è riuscita a domare. Le novità non mancheranno così come le lacrime per la tronista che lascerà lo studio disperata proprio dopo l'ennesimo litigio con l'ex tentatore di Temptation Island, cosa succederà a quel punto? I due ritroveranno la pace fuori dallo studio e lontano dagli occhi indiscreti degli altri protagonisti, o la loro conoscenza finirà qui con l'uscita di scena di Nicolò? Sicuramente no, ma la puntata regalerà al suo pubblico davvero forti emozioni.

