OCEAN'S TWELVE/ Su Iris il film con George Clooney e Brad Pitt (oggi, 13 novembre 2017)

Ocean's Twelve, il film in onda su Iris oggi, lunedì 13 novembre 2017. Nel cast: George Clooney, Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones e Julia Roberts, alla regia Steven Soderbergh. Il dettaglio.

13 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST GEORGE CLOONEY

Il film Ocean's Twelve va in onda su Iris oggi, lunedì 13 novembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola d'azione che è stata diretta da Steven Soderbergh e prodotta negli Stati Uniti D'America nel 2004. La pellicola che si basa su un soggetto scritto da George Nolfi è stato prodotta da Jerry Weintraub e realizzata dalla Warner Bros, casa cinematografica che ha curato la distribuzione nel nostro paese. Il film è la continuazione di Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco, uscito nel 2001, film che ha rappresentato un grosso successo. Ocean's Twelve è stato già programmato sui piccoli schermi italiani, riscuotendo sempre un ottimo successo, dovuto anche in parte al cast di attori tutti di altissimo livello, tra di essi spiccano George Clooney, Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones e Julia Roberts. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

OCEAN'S TWELVE, LA TRAMA DEL FILM

Il film si basa sui protagonisti di Ocean's Twelve, con i ladri che sono rintracciati dal proprietario del casinò dove avevano perpetrato il furto nella pellicola precedente, il violento Terry Benedict (interpretato da Andy García). Ognuno dei protagonisti viene rintracciato da Benny e minacciato, con il proprietario del casinò che pretende la restituzione di quanto rubato, somma alla quale devono essere aggiunti gli interessi. Molti partecipanti della banda posseggono ancora il denaro, ma alla somma finale mancano comunque circa cento milioni di dollari. Il capo della banda, Ocean, mette allora nuovamente gli amici in attività, e assieme decidono di rubare il più vecchio certificato di riserva, documento conservato ad Amsterdam. Durante la preparazione del colpo i malviventi si accorgono però che un'altro ladro, che si firma La Volpe della Notte aveva già effettuato il colpo. I ladri vengono inoltre a sapere che la denuncia a Benny è arrivata proprio dalla Volpe della notte, quest'ultimo li aveva voluti attirare in Europa allo scopo di diramare il dubbio su chi fosse il ladro più bravo della storia, cosi quando i dodici arrivano in Europa propone loro di rubare l'Uovo Fabergé, un monile prezioso appena giunto a Roma. La scommessa è che se Ocean e la sua banda riusciranno nell'impresa sarà La volpe della Notte a ripagare il loro debito con il proprietario del casinò. Nella trama si innesta una bella investigatrice dell'Europol, giunta nel vecchio continente per riuscire a catturare i famosi ladri, alla fine la donna che si chiama Isabel Lahir riuscirà a catturare la banda, banda che però fugge durante il trasferimento stante l'intervento della madre di Linus. La Volpe riesce a rubare l'uovo e contatta la banda per fargli ammettere la sconfitta, quale la sua sorpresa quando viene a sapere che quello che ha rubato lui è un falso, visto che la banda aveva rubato il monile prima che esso giungesse a Roma. Alla fine il ladro solitario ripagherà il debito riconoscendo la forza della banda americana, e tutti saranno pronti per l'ennesima strabiliante avventura del prossimo furto.

