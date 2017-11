Oroscopo / Classifica settimanale di Paolo Fox, 12-19 novembre: i segni in difficoltà

Oroscopo, classifica settimanale di Paolo Fox a Mezzogiorno in famiglia dal 12 al 19 novembre: podio per Scorpione, Pesci e Capricorno. In fondo Leone e Toro.

13 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Classifica settimanale oroscopo, Paolo Fox - La Presse

Ora andiamo a vedere il podio per quanto riguarda la classifica dei segni zodiacali nell'oroscopo fatto da Paolo Fox a Mezzogiorno in famiglia. Partiamo dal terzo posto del Capricorno che è molto forte. Non si hanno grandi problematiche riguardo al futuro materiale, ma manca lo slancio spirituale. Si vogliono trovare delle emozioni nei rapporti con le altre persone. I Pesci, secondi, vivono un bel cielo e qualcuno potrebbe fare troppo. Si è pronti a dare il massimo. Maggiore carica e maggiori incarichi arriveranno nel prossimo periodo. Ci si dovrebbe liberare da inutili fardelli e dalla pigrizia. C'è necessità di riattivate l'energia dentro perché sarebbe un peccato rimanere inermi di fronte a queste novità positive. In testa c'è lo Scorpione. I nati sotto questo segno stanno meditando e in questi giorni sono un po' pensierosi ma questi porteranno un grande futuro. Combinazione speciale tra giovedì, venerdì e sabato: giornate di grande intuizioni. C'è una marcia in più e molte ombre spariscono grazie a una grande voglia di fare.

IN FASE DI STALLO

Passiamo a quei segni che vivono una fase di stallo, seguendo sempre la classifica dell'oroscopo fatta per la settimana che inizia oggi da Paolo Fox. Andiamo quindi a vedere dall'ottava posizione alla quarta. Il Sagittario vive una situazione effervescente a metà. Questa settimana, soprattutto domenica, quando la Luna sarà nel segno, ci sarà un'agitazione maggiore. Si possono ricevere proposte di lavoro. A dicembre anche Venere entrerà nel segno. Il 2018 è un anno importante per l'acquisizione di lavoro e per acquisti importanti. I creativi che vogliono sviluppare la creatività potrebbero avere una marcia in più. Martedì e mercoledì la Luna entrerà nel segno della Bilancia. C'è un enorme punto interrogativo che riguarda il 2018 perché se non si sa se il prossimo anno si faranno le cose che sono state fatte quest'anno. Si è pieni di ansia. Storie importante confermate. Questioni economiche e lasciti, sarà opportuno mettere a posto dei contenziosi aperti nel passato grazie a Giove. Si sta vivendo un'amore a metà e si è un po' in balia degli eventi perché non si ha idea di cosa si vuole fare. Per la Vergine sarà un anno importante il prossimo perché ci saranno diversi pianeti a favore. Soprattutto Saturno. Adesso si riesce a dire tutto quello che passa per la testa e questo non può essere accettato dalle persone che sono attorno. Si riusciranno a risolvere vecchi percorsi e blocchi psicologici. Bisogna sempre guardare oltre. Giovedì, venerdì, sabato sono delle giornate belle. In genere si è stanziali ma potrebbe viaggiare per turismo o pensare di andare a lavorare all'estero. Per l'Ariete è un periodo molto importante per scatenare il guerriero che si cela dentro ognuno. Si vorrebbero evitare persone che fanno soffrire in amore. C'è una buona situazione astrologica per dicembre. Potrebbe riaffacciarsi il passato o il futuro. Vanno bruciate l'emozioni negative e bisogna ripartite: si risorgerà dalle ceneri. Tutti i problemi del passato vanno superati. Bella settimana per il Cancro. Giovedì, venerdì sabato saranno giornate importanti. Si può fare il bello e il cattivo tempo. Si è più affascinanti. Il lavoro porterà successo nel 2018. Da rivedere l'organigramma e alcuni ruoli nell'azienda di famiglia.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Apriamo la classifica settimanale dell'oroscopo di Paolo Fox, seguendo quanto raccontato a Mezzogiorno in famiglia, con i segni che si trovano sul fondo. Troviamo infatti dal basso verso l'alto: Toro, Leone e Acquario. Il Toro è molto stanco e nervoso. Si è abitudinari e inquadrati ma ogni tanto anche i più conservatori avrebbero bisogno di una botta di vita. Situazioni precarie perché si vorrebbero fare delle cose che non avvengono. Nel 2018 Urano entrerà nel segno zodiacale. I prossimi sei mesi saranno di costruzione e di grande forza. Siccome Urano è il cambiamento e si è un segno conservatore bisogna le cose con molta calma e cercare di rasserenarsi. Il Leone vive tensioni planetarie che lo portano a mettersi da parte. Si vorrebbero fare delle cose e mettersi in gioco. Un Leone chiuso in gabbia non ci sta. Uscire dalla gabbia è difficile. La settimana inizia in modo tranquillo ma giovedì, venerdì, sabato saranno giornate difficili. Tensioni in amore. Bisogna cercare di essere generosi con gli altri e se si devono fare delle scelte di un certo peso sarebbe meglio rimandarle a dicembre. L'Acquario Deve fermarsi e riorganizzare. Anche quando si decide di essere ordinati, non ci si riesce. Però si è molto creativi e si hanno grandi idee. Giovedì, venerdì, sabato giornate pesanti per le questioni sentimentali e in cui andrebbe curata molto di più la forma fisica.

