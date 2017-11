Paolo Fox, oroscopo di oggi 13 novembre 2017

13 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 13 NOVEMBRE 2017

Ora scendiamo nel dettaglio per quanto riguarda i segni zodiacali per quanto riguarda l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Si parte da Ariete e Toro. L'Ariete vede come unico pianeta di disturbo è Marte in opposizione, quando però le cose non vanno bene è portato a dare il meglio di se. Da una parte quindi è arrabbiato mentre dall'altra è soddisfatto di portare avanti delle situazioni e chiarire certe cose che non vanno bene da tempo. Non è escluso che qualcuno possa alzare troppo la voce, bisogna fare attenzione solo a non rovinare tutto. In amore ci vuole prudenza. Per il Toro sono settimane un po' nervose. Bisogna fare attenzione con l'ambiente e con le persone che stanno intorno perché non è facile tenere tutto sotto controllo e mantenere un atteggiamento diplomatico. Questo non è un periodo no però è un periodo in cui deve fare delle scelte. Se ci sono delle questioni di soldi o legali in ballo ci vuole prudenza.

CHI SALE E CHI SCENDE

Ora è il momento di parlare di chi sale e chi scende nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Toro vive un momento di nervosismo e deve fare grande attenzione per quanto riguarda le persone che si muovono al suo fianco. Non è un periodo no in toto, ma sicuramente ci sono delle difficoltà che non aiutano a vivere sereni. I Gemelli hanno rivoluzionato la loro vita grazie alla forza di voler migliorare i loro punti deboli e per questo si trovano di fronte a una svolta molto positiva. Anche il Cancro è in crescita, c'è il bisogno di uscire e farsi vedere dalle persone per magari iniziare nuovi rapporti sentimentali o di amicizia. Può svoltare il futuro se si arriva a convivere sentimenti positivi con chi prova affetto nei confronti di questo segno. La Luna nel segno favorisce la Vergine che sta vivendo un momento molto importante e soprattutto positivo. Non ci si vuole fermare proprio ora.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo il viaggio nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele i segni che sono da considerare in difficoltà per la giornata di oggi, lunedì 13 novembre 2017. L'Acquario è in una situazione molto complicata, non riesce a farsi valere e si trova contro persone che stanno spostando gli equilibri in maniera negativa. Il Toro è molto nervoso e deve stare attento anche a come risponderà alle persone che lo circondano. Non è sempre facile mantenere un atteggiamento diplomatico, si rischia infatti di ritrovarsi a dover dare troppo spesso delle spiegazioni a persone che sono state prese da questa aggressività che si vive in questo momento. Per quanto riguarda le questioni legate ai soldi si deve fare molta attenzione perché si rischia di trovarsi in guai difficili da risolvere. Marte in opposizione per l'Ariete è un problema da non sottovalutare, si rischia di ritrovarsi a vivere dei momenti più complicati di quanto si possa pensare.

