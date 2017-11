Primo finalista Grande Fratello Vip 2017 / Chi è? Giulia De Lellis e Daniele Bossari i favoriti

Puntata imperdibile del Grande Fratello Vip 2017: questa sera, 13 novembre 2017, sarà proclamato il primo finalista. Chi sarà il fortunato?

13 novembre 2017 Anna Montesano

Grande Fratello Vip (Logo)

Puntata ricca di sorprese quella del Grande Fratello Vip in onda questa sera. Ilary Blasi è pronta infatti a proclamare il primo finalista di questa edizione del reality show di Canale 5. Le prime anticipazioni erano arrivate già dal web ma l'annuncio ufficiale è arrivato nel corso della puntata di Pomeriggio 5, da Barbara D'Urso. Ma chi potrebbe essere il primo finalista del Grande Fratello Vip 2017? Di opzioni ce ne sono ancora tante ma, valutanto che la scelta potrebbe avvenire attraverso un televoto flash del preferito, le opzioni si restringono e ci portano principalmente a due nomi. Il primo, qualora riuscisse a superare la nomination di questa sera, è quello di Giulia De Lellis. Finora la fidanzata di Andrea Damante è riuscita sempre a conquistare il primo posto nel televoto flash del preferito, cosa che le assicurerebbe questa sera un nuovo primato.

GIULIA E DANIELE SI GIOCANO IL POSTO DI PRIMO FINALISTA?

Tra i favoriti c'è però anche Daniele Bossari: il conduttore continua a conquistare consensi dal pubblico di Canale 5 che ne apprezza la genuinità e il mettersi sempre alla prova senza timore. Potrebbe essere tra questi due nomi quindi il primo finalista del Grande Fratello Vip 2, potrebbe invece esserne un altro se la produzione deciderà un altro modo, e quindi non il televoto, per decidere il nome in questione. Nella Casa intanto non si sospetta nulla di tutto ciò, nè tantomeno la possibile squalifica della quale si sta parlando nelle ultime ore e che vede protagonisti Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Come abbiamo già detto, una puntata davvero ricca di colpi di scena.

© Riproduzione Riservata.