Pronostico Grande Fratello Vip 2017/ Chi sarà eliminato nella nuova puntata del 13 novembre?

Il Grande Fratello Vip 2017 si avvia verso il gran finale con un altro eliminato e una nomination a 5: chi uscirà tra Malgioglio, Giulia De Lellis, Onestini, Tonon o Jeremias Rodriguez?

13 novembre 2017 Redazione

Grande Fratello Vip 2017

Cinque nominati e un solo eliminato. Questo sembra che sarà il succo della nuova puntata del Grande Fratello Vip 2017 in onda questa sera su Canale 5 con gli ultimi colpi di scena e l'annuncio del primo finalista, di chi si tratterà? Ancora è presto per dirlo visto che non sappiamo ancora a quale gioco i ragazzi saranno sottoposti per arrivare a questo nome ma l'unica cosa certa è che i primi a finiri sotto la lente saranno i cinque nominati di settimana scorsa. In particolare, Cristiano Malgioglio, Giulia De Lellis, Luca Onestini, Raffaello Tonon o Jeremias Rodriguez affronteranno il giudizio del pubblico dopo essere finiti in nomination e quello che rischia di più sembra essere proprio Jeremias. Nei giorni scorsi il giovane argentino, partito tra i favoriti, ha deluso il pubblico e non solo per via di quello che è successo con la sorella ma anche per la liason con Aida. Il pubblico non ha amato molto il suo comportamento soprattutto alla luce del fatto che l'argentina è fidanzatissima e in questi ultimi giorni l'ha rifiutato e non poche volte. Pagherà lo scotto di tutto questo?

LA FANTOMATICA LISTA E IL RISCHIO PER GIULIA

Un'altra possibile eliminata potrebbe essere Giulia De Lellis. Sappiamo bene che l'ex corteggiatrice ha un grande seguito fuori dal programma, ma è vero anche che, nei giorni scorsi, una presunta lista pubblicata di Wikipedia avrebbe annunciato l'ordine di uscita dal reality. Secondo questa fantomatica classifica sembra proprio che questo lunedì uscirà dalla casa Giulia De Lellis mentre il prossimo toccherà a Cristiano Malioglio che si salverà questa sera ma non è tra i finalisti del reality, sempre secondo le presunte anticipazioni. Ma siamo sicuri che la De Lellis lascerà il programma confermando questa sorta di complotto che la "produzione" avrebbe fatto contro di lei e che prevede anche il fatto che di lei si è detto poco dopo le polemiche del mese scorso?

© Riproduzione Riservata.