QUINTA COLONNA/ Non va in onda. Paolo Del debbio torna giovedì 16 novembre

La puntata di questa sera, lunedì 13 novembre, di Quinta Colonna slitta a giovedì 16 novembre sempre alle 21.15 su Rete 4. Paolo Del Debbio rimanda l'appuntamento settimanale.

13 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Paolo Del Debbio conduce Quinta Colonna

Questa sera, lunedì 13 novembre 2017, Quinta Colonna non andrà in onda su Rete 4. A dare l’annuncio è Paolo Del Debbio su Twitter: “La puntata di questa sera slitta a giovedì 16, sempre 21.15 e sempre su @rete4! Spargete la voce e a giovedì!”, si legge sulla pagina social del programma. Al posto di Quinta Colonna andrà in onda il film Delitto Perfetto, diretto da Andrew Davis, remake de Il delitto perfetto di Alfred Hitchcock del 1954. Molto probabilmente il cambio di palinsesto su Rete 4 è dovuto agli altri programmi della prima serata: oltre al classico Grande Fratello Vip su Canale 5, su Rai 1 va in onda il ritorno dello spareggio per i Mondiali di Russia 2018 che vedrà scendere in campo la nazionale Italiana. Settimana scorsa la puntata di Quinta Colonna, in onda lunedì 6 novembre, ha totalizzato una media di 804.000 spettatori con il 3.7% di share.

PAOLO DEL DEBBIO VITTIMA DI MOLESTIE

Nel corso di una discussione sulle molestie sessuali denunciate da molte attrici da parte del produttore americano Harvey Weinstein, Paolo Del Debbio ha raccontato di aver subito molestie sessuali a scopo di probabile ricatto. Ai microfoni di Un giorno da pecora, trasmissione di Radio2 condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, il giornalista ha raccontato l’episodio: “Quando facevo Mattino Cinque, ero lì in camerino che mi stavo preparando per la puntata. Ad un certo punto, si apre la porta ed entra una donna. Era una bella ‘tordolona’, in accappatoio. Le dissi: signorina, ma che è uscita dalla doccia che sta in accappatoio? Lei mi rispose: vorrei stare qui con lei un attimo… No, ho da prepararmi per la puntata, anzi visto che c’è la porta aperta nel corridoio meglio che si copra sennò prende freddo”. Secondo Del Debbio si trattava di “un abbocco, era stata mandata da qualcuno perché ci cascassi. Figurati se una donna alle sette meno cinque del mattino ti viene nel camerino in accappatoio…”. Il conduttore ha poi scherzato sul fatto di essere molto richiesto da donne over 65.

