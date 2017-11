RAFFAELLO TONON/ Sarà eliminato? L’amicizia crescente con Luca Onestini (Grande Fratello Vip 2017)

Raffaello Tonon è a rischio eliminazione al Grande Fratello Vip 2017: è rientrato infatti fra i cinque concorrenti che potrebbero dover uscire dalla Casa

Raffaello Tonon

Raffaello Tonon è a rischio eliminazione al Grande Fratello Vip 2: è rientrato infatti fra i cinque concorrenti che potrebbero dover uscire dalla Casa, a causa dei voti assegnati dai compagni d'avventura. Raffaello ha sollevato un attrito con Jeremias Rodriguez, che ha deciso di votarlo per via della lite avuta qualche minuto prima della propria eliminazione. L'opinionista ha avuto un chiarimento durante la puntata per via di uno scontro precedente, dovuto alla sua decisione di cedere la suite a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Il fratello dell'argentina gli ha rivolto delle parole minacciose, che ha poi ritratto riconducendole a uno scherzo. Raffaello tuttavia è convinto che sia solo una scusa, come ha sottolineato nei giorni successivi alla puntata. Anche Aida Yespica ha deciso di votare contro l'opinionista, per via di un mancato legame, anche se durante il confronto con Jeremias, la venezuelana aveva preso le difese di quest'ultimo.

RAFFAELLO TONON, L’AMICIZIA CHE NON TI ASPETTI CON LUCA ONESTINI

Il Gf Vip 2 ha messo in luce un forte legame fra Raffaello Tonon e Luca Onestini, che sono diventati a dir poco inseparabili. I due hanno infatti instaurato una bella amicizia e preferiscono condividere tempo e spazio all'interno della Casa, senza nulla togliere agli altri concorrenti. Raffaello e Luca sono ormai una coppia comica per molti fan, che sui social condividono spesso foto e video che li riguardano. I due hanno anche affrontato in coppia una delle ultime attività promosse dalla produzione, in cui hanno fatto un loro personale quadro artistico grazie al body painting. Lo scorso giovedì, Raffaello ha partecipato inoltre a una cena nel club con i concorrenti più adulti e Luca, in cui ha manifestato un forte dubbio nei confronti di Ignazio Moser. Se da un lato ai suoi occhi Jeremias Rodriguez sembra sincero, dall'altra il ciclista non lo convince fino in fondo. L'opinionista sarebbe infatti stato ripreso dal ciclista per via del gioco fatto durante l'ultima diretta, in cui ha preferito non salvarlo dalle nomination a catena e ha fatto un ragionamento matematico solo per evitare il voto a Luca.

IL RISCHIO ELIMINAZIONE

Anche se le aspettative erano alte per l'entrata di Raffaello Tonon al Gf Vip 2017, sembra che l'opinionista non sia riuscito a entrare nel cuore degli italiani. I fan lo hanno preferito di certo ad Aida Yespica e Corinne Clery, come si può notare dal 29% di preferenze registrate al televoto. Rispetto alla rosa di cinque nomi previsti per l'eliminazione di questa sera, Raffaello potrebbe tuttavia non ottenere lo stesso vantaggio. Si scontra infatti con nomi più forti, come Giulia De Lellis, che finora ha registrato il primato imbattibile come la più favorita nel televoto flash, e non riscuote la stessa popolarità di Cristiano Malgioglio, anche se nell'ultima settimana il paroliere ha visto crollare il proprio indice di gradimento. Alla luce di tutto questo, Raffaello rientra forse fra i concorrenti più quotati a uscire dalla Casa questa sera, anche se gli ultimi eventi potrebbero spingere i fan a decidere di salvarlo per via della sua amicizia con Luca Onestini.

