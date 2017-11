ROSY ABATE, LA SERIE/ Antipazioni seconda puntata e reazioni social: solo complimenti per la Michelini!

Rosy Abate la serie: anticipazioni della seconda puntata del 19 novembre 2017 e reazioni dei fans su Twitter: piovono complimenti per la protagonista Giulia Michelini

13 novembre 2017 Redazione

Rosy Abate la serie

LE ANTICIPAZIONI DELLA SECONDA PUNTATA

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la prima puntata di "Rosy Abate-La serie", che ha visto il grande ritorno in tv di uno dei personaggi più controversi e amati della fiction italiana! Dopo cinque anni dalla sua "morte" Rosy, che ormai conduceva una vita tranquilla e lontana dal crimine, si trova ad avere di nuovo a che fare con il suo passato. La donna scopre che suo figlio Leonardo, creduto da lei morto, è ancora vivo: i due mafiosi che le comunicano questo però vogliono che lei in cambio faccia qualcosa per loro prima di poter rivedere Leonardo. Rosy dovrà fare un accordo con i Marsigliesi, ma le cose non vanno come previsto: Francesco, il fidanzato di Rosy, chiama la polizia e così viene ucciso dai fratelli Sciarra. IL web ci rivela che Rosy soffrirà molto per la morte di Francesco e che si rimboccherà le maniche per scoprire dove si trova suo figlio. Inoltre ci viene detto che il padre di uno dei Marsigliesi, venuto a sapere della morte di suo figlio per mano della polizia, inizierà a meditare una vendetta. Riuscirà quindi Rosy a trovare suo figlio senza prima farsi trovare dai Marsigliesi? Scopriamolo assieme domenica prossima 19 novembre su Canale 5! (Agg. di Tecla Magnani)

TWITTER REAGISCE AL DEBUTTO DI ROSY ABATE LA SERIE

"Rosy Abate-La serie" si è avviata ieri sera 12 novembre 2017 su Canale 5. I fans non vedevano l'ora di ritrovare sul piccolo schermo il suo personaggio, che aveva tanto appassionato gli amanti di "Squadra Antimafia". Twitter infatti nel giro di poche ore ieri sera è esploso di commenti positivi a riguardo, in modo particolare apprezzando la grande espressività e capacità recitativa di Giulia Michelini e la storia che riesce sempre ad essere accattivante. Un utente ad esempio scrive: "Giulia Michelini fantastica, interpretazione da applausi. Sono passati anni dall'ultima apparizione in squadra antimafia ma Rosy Abate resta un personaggio straordinario, che non invecchia mai: è in grado di stupire sempre". Un altro commenta: "Sinceri complimenti a Taodue per Rosy Abate...CAPOLAVORO di scrittura, regia e recitazione. Rosy Abate è PERFETTA. Serie dell'anno". Ancora a proposito della protagonista, un altro utente twitta: "Date di tutto e di più alla Michelini perchè lo merita davvero"! Che altro aggiungere dunque?! I tweet parlano da soli, che dunque la scelta di fare questo spin-off sia stata vincente? Per ora pare di sì, ma si vedrà solo con le prossime quattro puntate! (Agg. di Tecla Magnani)

© Riproduzione Riservata.