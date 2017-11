Replica Tale e Quale Show 2017 / Ecco come vedere in streaming la vittoria di Marco Carta

Replica Tale e Quale Show 2017, le informazioni streaming dell'ultima puntata: ecco come vedere la vittoria di Marco Carta e tutte le esibizioni dello scorso sabato sera.

13 novembre 2017 Valentina Gambino

Replica Tale e Quale Show

Questo sabato sera, Carlo Conti si è scontrato con Maria De Filippi, per la finale della settima stagione di Tale e Quale Show 2017. Marco Carta è stato il trionfatore assoluto tra le critiche in quanto, il pubblico avrebbe votato per un altro talento. Il programma andato in onda su Rai1 si è dovuto confrontare con Tu si que vales, per uno spettacolo che ha avuto modo di appassionare il pubblico ma non al 100%. Ed infatti, per quanto riguarda gli ascolti TV, lo show di Canale 5 con Belen Rodriguez, si è confermato il programma più visto del sabato sera, con il 27.32% di share pari a 5 milioni 61 mila telespettatori. Rai1 ha comunque recuperato terreno proprio per merito della finale di Tale e Quale, trasmessa eccezionalmente di sabato (per aver lasciato spazio venerdì sera alla Nazionale di calcio): totalizzando 4 milioni 28 mila spettatori con share del 21.13%. Tra i papabili vincitori infatti figuravano, prima di Marco Carta, Annalisa Minetti, Federico Angelucci e la scoperta dell’edizione: Filippo Bisciglia (passati comunque alla seconda fase del programma).

Replica Tale e Quale: le informazioni streaming

Da questo venerdì infatti, Tale e Quale tornerà sempre su Rai1 con degli appuntamenti speciali che decreteranno il Campionissimo dell'anno. Insieme a Marco Carta, Federico Angelucci, Filippo Bisciglia, Valeria Altobelli, Alessia Macari e Annalisa Minetti, ritroveremo Bianca Atzei, Manlio Dovì, Lorenza Mario, Davide Merlini, Silvia Mezzanotte e Tullio Solenghi. Per quanto riguarda il quarto giurato speciale, al fianco di Loretta Goggi, Christian De Sica ed Enrico Montesano, troveremo Maria De Filippi, grande amica di Carlo Conti con il quale ha condotto anche l'ultima edizione del Festival di Sanremo. Dopo alcune ore dalla vittoria, sono arrivati anche i ringraziamenti social di Marco Carta che, dopo aver appreso di essere il vincitore si è emozionato fino alle lacrime. Nel frattempo, se volete rivedere l’ultima puntata stagionale di Tale e Quale Show in replica streaming, non dovrete fare altro che recarvi sul portale di RaiPlay e cliccare alla voce “Programmi” > “Varietà” > “Tale e Quale Show” (oppure seguendo questo link: http://www.raiplay.it/programmi/taleequaleshow/) e vedere la puntata. In alternativa, potete scaricare anche l’applicazione per rivedere il tutto anche in mobilità.

