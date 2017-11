Roberta Floris / La moglie di Lorenzo Flaherty: vicina all’attore con discrezione (Grande Fratello Vip 2017)

Roberta Floris, la moglie di Lorenzo Flaherty: la donna è sempre vicina al marito con discrezione e rispetto, nessuna intervista per lei e nemmeno alcuna dichiarazione.

13 novembre 2017 Valentina Gambino

Roberta Floris, la moglie di Lorenzo Flaherty

Roberta Floris è la moglie di Lorenzo Flaherty, tra i concorrenti più amati di questa seconda edizione del Grande Fratello Vip. Attualmente in Casa, il buon attore di Distretto di Polizia e RIS Delitti Imperfetti, ha avuto modo anche di ritornare in gioco dopo una recente eliminazione per via delle nomination. Il cartellino fortunato con la scritta "rientra in gara" infatti, era finito incredibilmente tra le sue mani. L'uomo dagli occhi di ghiaccio, prima del verdetto aveva avuto modo di rivedere sua moglie e un lungo bacio aveva riaperto in lui tutti i ricordi del loro vivo amore e della bruciante passione mai assopita. Ecco perché Flaherty, entrando in studio da Ilary Blasi, aveva affermato di non vedere l'ora di riabbracciare sua moglie e tornare alla vita di sempre. Ciò però non è potuto accadere e Lorenzo è rientrato felicemente in gioco. Roberta nel frattempo, continua a fare il tifo del marito e rimane saldamente al suo fianco con discrezione e senza rilasciare dichiarazioni a giornali, siti e blog online.

Roberta Floris, la moglie di Flaherty: le parole di Lorenzo

Quello di Flaherty è il secondo matrimonio. Ed infatti l'attore si era già sposato con Alessandra nel 1994 e con lei ha avuto anche il suo primo figlio. Con Roberta poi, ha provato la gioia di diventare nuovamente padre nel piccolo Emilio, nato nel 2015. L'attore, in più di una occasione, ha affermato di essere molto innamorato della moglie che in questo periodo, nonostante lui sia ancora in gioco e compaia tra i concorrenti più amati, non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Lorenzo invece, prima di entrare in gioco aveva proprio parlato delle prime nozze e del matrimonio con la Floris, affermando che: “Quando mi sono sposato la prima volta avevo 24 anni, grande trasporto, tante aspettative e poca consapevolezza. Invece con Roberta, dopo anni di convivenza, è stato un passo inevitabile. Essere marito e moglie è la ciliegina sulla torta”. Stasera la moglie, sarà nuovamente al fianco dell’attore nonostante non sia a rischio eliminazione. Tutto però sarà possibile visto che ci stiamo avvicinando alle battute finali del gioco e presto la coppia potrà riunirsi con tutto l’amore che li lega.

