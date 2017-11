STRISCIA LA NOTIZIA/ Il tg satirico in onda prima del Grande Fratello Vip

Striscia la notizia va in onda oggi, lunedì 13 novembre, alle 20.40 su Canale 5. In studio Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio affiancati dalle veline, Shaila e Mikaela.

13 novembre 2017

Striscia la notizia su Canale 5

Dopo la pausa domenicale oggi, lunedì 13 novembre, alle 20.40 su Canale 5 torna Striscia la Notizia. In studio ritroveremo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti al timone del programma, che dopo 30 anni continua a riscuotere grande successi: “Grande vittoria ieri sera di @Striscia che è stata la trasmissione più vista in televisione dell’intera giornata! Grazie da parte mia e del mio socio Enzino “siamo la coppia più bella del mondooo... il più grande spettacolo dopo il big bang, siamo noi... io&te”, ha scritto Greggio su Twitter dopo la puntata di giovedì 9 novembre. La scorsa settimana si è conclusa per il tg satirico con una media di 3.845.000 spettatori con uno share del 17.3%, registrati nella puntata di sabato 11 novembre. Stasera nello studio di Striscia ritroveremo anche le veline Shaila e Mikale. Ricordiamo che, come ogni lunedì, il tg anticiperà la decima puntata del Grande Fratello Vip 2, con il rischio di sforare oltre le 21.30…

LA SFIDA CON RAI 1

Anche oggi, come ogni sera Strisci sfiderà il competitor I soliti ignoti. Il confronto tra i due programmi è stato commentato anche da Dagospia, che ha poi ricevuto una lettera dall’ufficio stampa di Striscia la notizia: “Caro Dago, siamo molto contenti per aver iniziato questa 30esima stagione con una serie di successi. Esclusi i sabati e tre virtuali pareggi, Striscia ha vinto per 13 volte contro il competitor di Rai 1 che si è fermato a 10. Per 13 volte, inoltre, il Tg satirico di Antonio Ricci è stato il programma più visto della giornata. Sul pubblico attivo (15-64 anni), quello più pregiato per gli inserzionisti pubblicitari, siamo sistematicamente i più seguiti (35 vittorie su 35 scontri diretti) con un incolmabile distacco di circa 7 punti di share. Risultati decisamente più che positivi, soprattutto alla luce del fatto che Striscia è penalizzata da un minuto di interruzione pubblicitaria nel pieno della trasmissione e non gode di alcun “traino”… Non ce ne voglia il simpatico Amadeus, che pure raccoglie risultati brillanti e che comunque è difficile immaginare come avversario”.

