SABRINA GHIO / Quando fa la scelta a Uomini e Donne? La data e le critiche del pubblico

Uomini e Donne, anticipazioni trono Classico: Sabrina Ghio quando farà la sua scelta? Ecco la data e le anticipazioni sulla decisione della tronista

13 novembre 2017 - agg. 13 novembre 2017, 18.42 Anna Montesano

Sabrina Ghio, Uomini e Donne

Solo poche settimane e finalmente anche Sabrina Ghio farà la sua scelta. A Uomini e Donne, la tronista è piaciuta subito per la sua ironia, la sua solarità e schiettezza e per le stesse qualità uno dei corteggiatori potrebbe essersi già innamorato di lei. Tuttavia la Ghio non è immune dalle critiche. Anche per lei infatti una parte del popolo del web ha avuto parole non proprio carine, soprattutto rispetto la scelta della tronista di frequentare solo uomini più giovani. C'è infatti chi nota: "Io fossi nella situazione di Sabrina ( 32 anni, divorziata e con una figlia) di sicuro avrei chiesto di far scendere uomini, non ragazzi giovani che hanno ancora voglia di divertirsi e non hanno sicuramente voglia di accollarsi una madre e una figlia non loro. - messaggio che arriva a tale conclusione - Non vedo nessuno per lei lì in questo momento". (Anna Montesano)

PASSI IN AVANTI PER LA TRONISTA

Ormai manca davvero poco alla scelta di Sabrina Ghio. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi su Canale 5, la tronista ha fatto notevoli passi in avanti. Sabrina ha infatti deciso di salutare Fabrizio Baldassarre mentre nell'esterna con Nicolò Fabbri è arrivato il suo primo bacio. Passi in avanti anche per Nicolò Raniolo che nella nuova esterna si è aperto alla tronista, raccontando particolari davvero intimi e difficili della sua infanzia. Peccato che l'idillio si è rotto quando sono arrivate le immagini del bacio col rivale che hanno scatenato la durissima reazione di Raniolo che, prima di sbottare, ha deciso di lasciare lo studio per calmarsi.

CHI SARÀ LA SCELTA DI SABRINA GHIO?

C'è da chiarire che siamo un po' indietro con le registrazioni: dopo la puntata andata in onda oggi, ci sono state altre due registrazioni dedicate al trono classico e quindi a Sabrina Ghio e in nessuna di queste è arrivata la tanto desiderata scelta. Visto che il trono classico va sempre in onda il lunedì, così come accaduto per Mattia Marciano, anche la scelta di Sabrina Ghio potrebbe capitare in questo giorno. Per quanto riguarda la data precisa, se la scelta venisse fatta nella prossima registrazione del trono classico, potrebbe quindi andare in onda lunedì 4 dicembre. Mancherebbero insomma giusto tre settimane per scoprire la decisione di Sabrina Ghio che, stando a come sono rimaste le cose nell'ultima registrazione, potrebbe addirittura essere una non scelta. Nel caso contrario, la Ghio potrebbe invece decidere di lasciare lo studio e iniziare una storia con Nicolò Fabbri.

