Simona Izzo / Si schiera contro Cecilia e Ignazio: nuovi attacchi in puntata? (Grande Fratello Vip 2017)

Simona Izzo al Grande Fratello Vip 2017, dopo la puntata i concorrenti ancora in Casa hanno espresso la loro opinione sull'intervento in studio della regista, ecco le parole.

13 novembre 2017 Valentina Gambino

Simona Izzo

Simona Izzo nonostante sia ormai fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, continua a creare scalpore. La regista ha avuto modo di dire la sua in più di una occasione ma, quando la storia tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ha preso forma, ha dato modo di esprimere più di un punto di vista. La moglie di Ricky Tognazzi infatti, pare non avere gradito il modo in cui la sorella di Belen ha lasciato il fidanzato in diretta televisiva. Del resto, proprio lei aveva puntato il dito contro Luca Onestini accusandolo di avere creato ad hoc tutto il "teatrino" con Soleil Sorge che abbiamo avuto modo di visionare nel corso delle prime puntate del reality show prodotto da Endemol. Proprio la Izzo, quando è andato in onda il faccia a faccia tra la Rodriguez e Monte, avrebbe voluto prendere parola ma le avevano chiuso il microfono nel corso della diretta. L'attrice, sollecitata dal popolo del web, ha comunque voluto esprimere il suo parere regalando preziose perle al popolo della rete avido di gossip.

Simona Izzo contro Cecilia Rodriguez e l’amore ai tempi dei reality

“Dire ad un uomo che è finita e dire 'ti prego segui i sogni', credo che neanche in una telenovela di bassissimo rango, uno sceneggiatore non avrebbe mai scritto questa frase riguardo ad un uomo che è stato lasciato in diretta, una volta ci si lasciava in modo etico, non si può spettacolarizzare tutto”, ha esordito la Izzo tramite un video. Poi ha continuato spiegando come si erano svolti i fatti durante la diretta del programma in onda su Canale 5: "Non sono riuscita a dire neanche una parola, ma accetto il fatto che quando sei fuori dal gioco, non sei più tu a decidere se puoi parlare o meno, non abbiamo avuto la parola, Predolin voleva intervenire. Va bene l'esclusione da un gioco perché magari dici una cosa che non dovresti, però la moralità e l'etica di un addio ai tempi del reality viene cancellata". Simona Izzo ha le idee molto chiare su ciò che pensa riguardo Cecilia e Ignazio. Le sue opinioni, hanno spaccato sia il popolo della rete sia il pubblico di telespettatori che ogni lunedì sera, segue in diretta gli sviluppi della Casa più spiata di Cinecittà.

Le reazioni dei concorrenti dopo la puntata del GF Vip

Simona Izzo nel frattempo, oltre ad offrire il suo chiaro punto di vista sulla storia tra Cecilia e Ignazio, continua a scontrarsi anche con Marco Predolin, ogni domenica pomeriggio durante il programma del dì di festa di Barbara d'Urso. L'argomento più "bollente" però, tiene altissima l'attenzione anche dei social. Ecco perché la Izzo ha espresso il suo punto di vista anche dopo il rapporto orale tra i due concorrenti dentro la Casa del GF Vip 2: "Al sesso orale preferisco il silenzio", ha cinguettato la regista. Lo scorso lunedì sera, la Izzo ha avuto modo di confrontarsi con Cecilia creando il malumore non solo dell'argentina ma anche del fidanzato Ignazio e del fratello di lei, Jeremias Rodriguez. “Esiste un’etica dell’addio”, aveva detto la regista rivolgendosi alla sorella di Belen. Dopo la puntata, i commenti non si sono fatti attendere: “Non me ne frega niente, con tutto quello che ha fatto lei nella vita”, ha detto l’argentina. “Lei non mi conosce”, ha sottolineato ancora. Anche Raffaello Tonon aveva preso le difese di Cecilia e Ignazio: “Io l’ho vista nascere, lei dov’era?”, dice in riferimento alla storia tra i ragazzi. “Mi ha detto che faccio l’avvocato d’ufficio. Lei invece parla perché non sa come scaldare la poltrona”, ha sottolineato. Stasera interverrà ancora?

