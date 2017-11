THIS IS US 2/ Anticipazioni del 13 novembre 2017: Kevin in sala operatoria!

This is us, anticipazioni del 13 novembre 2017, in prima Tv assoluta su Fox Life. Kevin continua a prendere i farmaci; si scopre il rapporto passato di Randall con la nonna.

This Is Us 2, in prima Tv assoluta su Fox Life

THIS IS US 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, lunedì 13 novembre 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di This is us 2, in prima Tv assoluta. Sarà il 4°, intitolato "Sempre lì". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: a due settimane di distanza dalla sua decisione di abbandonare l'alcool, Jack (Milo Ventimiglia) continua a farsi forza sia grazie alla famiglia sia grazie al gruppo di supporto. Intanto, Randall (Sterling K. Brown) nasconde ai genitori che sta cercando di mettersi in contatto con la famiglia biologica. In seguito ad una ricerca, il ragazzo riceve un contatto tramite lettera ed una richiesta d'incontro dal vivo. Nel presente, Randall e Beth (Susan Kelechi Watson) vengono avvisati che avranno in affidamento una ragazzina di 12 anni di nome Dejà (Lyric Ross), con diversi problemi alle spalle. Kevin (Justin Hartley) e Kate (Chrissy Metz) scoprono invece che Sylvester Stallone (se stesso) sarà presente nel film del giovane attore. Nel passato, Randall decide di rivelare la verità ai due fratelli riguardo all'annuncio che ha messo sui giornali e che incontrerà la donna che gli ha risposto. Nel presente, Kate riferisce a Stallone che Jack lo adorava e gli dimostra di essere una delle sue fan più sfegatate. Randall e Beth invece affrontano diversi problemi con la ragazzina che hanno adottato e che entra in contrasto con le due figlie naturali. Kate invece confida a Sylvester quale dolore abbia provato alla morte del padre, rispondendo alle sue domande. Kevin si infuria nell'apprendere l'evento, ma si ferma quando la sorella gli rivela di non essere riuscita a dire come sia morto Jack. Nel passato, Randall incontra la donna che gli ha scritto e scopre che è solo una tossicodipendente in cerca di soldi. Jack invece ammette alla moglie che il percorso che sta affrontando è più difficile di quanto avrebbe mai immaginato. Alcuni mesi prima, la piccola Annie (Faithe Herman) scopre che William (Ron Cephas Jones) sta cercando di andare via di casa durante la notte senza dire niente a nessuno. La bambina capisce che stia cercando di lasciarli e gli suggerisce di rimanere. Anche se il nonno le spiega le sue motivazioni, la bimba riesce a convincerlo a rimanere ancora. Nel presente, Dejà riferisce alle bambine di voler andare via, ma Annie la convince a non farlo. Durante le riprese del film, Kevin non fa che pensare a tutti i momenti indelebili vissuti con il padre e finisce per ferirsi ad una gamba durante un salto collegato ad un'esplosione. Al mattino successivo, Randall scopre che la madre di Dejà ha dei grandi problemi con la legge. Decide così di parlare con la ragazzina della propria infanzia e di come si sentisse diviso a metà, a causa di quei genitori biologici che non ha mai conosciuto. Solo alla fine le rivela che la madre potrebbe rimanere in prigione per molti anni. Kevin invece confida a Kate di avere ancora delle difficoltà a parlare della morte del padre ed infine inizia a prendere degli antidolorifici che conservava da tempo.

ANTICIPAZIONI DEL 13 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 4 "SEMPRE LI'"

Randall decide di portare le due figlie e Dejà al bowling, ma la giornata non va come previsto. Beth offre in seguito alla ragazzina il proprio aiuto per prendersi cura dei suoi capelli e del loro legame, mentre Randall deve ammettere a Dejà di aver avuto dei problemi di nervi e di aver iniziato a correre per affrontare l'ansia. Intanto, Kevin viene sottoposto ad un intervento chirurgico al ginocchio per via dell'incidente sul set e continua a prendere l'antidolorifico di nascosto. Kate invece si sottopone ad una visita ginecologica e scopre di essere incinta. Nel passato, Kate e Kevin contraggono una malattia ed il medico raccomanda a Randall si fare del suo meglio per curare i due fratelli, in modo da evitare di essere colpito a sua volta. In seguito all'arrivo della madre di Rebecca, la famiglia vive un momento di forte tensione. La donna tratta infatti il ragazzo in modo diverso dai nipoti naturali, ma dopo aver capito i suoi errori inizia davvero a conoscere Randall.

