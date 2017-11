The Walking Dead 8/ Anticipazioni episodio 8x04 del 13 novembre: una morte che cambia tutto

Il nuovo episodio di The Walking Dead 8 è destinato a far discutere e sconvolgere il pubblico ad un passo dal finale di metà stagione, cosa succederà e chi morirà?

13 novembre 2017

Ci siamo, The Walking Dead 8x04 andrà in onda finalmente anche in Italia dopo aver sconvolto i telespettatori americani la scorsa notte. La serie si sta avvicinando al finale di metà stagione non senza lacrime e senza vittime. Dopo la morte di Eric, compagno di Aaron, della scorsa settimana, questo nuovo episodio, dal titolo "Uno qualunque", è pronto a straziare il cuore del pubblico. La guerra sta facendo vittime importanti e questa volta potrebbe toccare addirittura a Carol ed Ezekiel. Sono proprio loro, per gran parte dell'episodio, i protagonisti assoluti. Nel finale della scorsa settimana abbiamo lasciato gli uomini del Regno pronti a fare da scudo al loro re proteggendolo dall'attacco dei Salvatori e quando l'episodio 8x03 ci porterà nuovamente sul posto scopriremo che è successa una vera e propria mattanza che ha lasciato il re allibito.

A correre in soccorso di Ezekiel sarà ancora una volta Carol. La nostra eroina ha ormai lasciato la sua innocua cucina e i suoi biscottini per mettere le mani sulla sua mitragliatrice e portare in salvo colui che le ha restituito la vita, Ezekiel. Il re dovrà fare i conti con queste grosse perdite ma sulla vita verso casa sarà un altro il colpo di scena che ci sconvolgerà. Quando alcuni zombie attaccheranno lui e Carol facendoci temere il peggio, ecco arrivare Shiva. Sarà il suo il sacrificio finale nel nome di quell'amicizia che da sempre la lega al suo salvatore? E' inutile dire che questo sarà uno dei momenti più belli di questa ottava stagione e dell'episodio.

