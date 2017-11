UNA VITA / Anticipazioni: Mauro e Cayetana uniti per il bene di Teresa (13 novembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 11 novembre: Mauro e Cayetana discutono della possibilità che Humilidad abbia ripreso a camminare e sia un pericolo per Teresa.

13 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Nulla è impossibile nelle trame di Una Vita e più in generale delle creazioni dell'autrice spagnola Aurora Guerra. Ecco perché i telespettatori non dovranno stupirsi nell'apprendere qualcosa di clamoroso e che riguarderà la puntata di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. In essa Mauro si troverà di nuovo in carcere, dopo l'arresto compiuto da Ignacio nell'appartamento di Acacias 38. Ma anche da dietro le sbarre continuerà a preoccuparsi per le sorti di Teresa, che a suo avviso continua ad essere vittima di strane allucinazioni. Per questo San Emeterio non ha creduto alle sue parole quando la maestra ha affermato di avere visto Humilidad in piedi davanti al suo letto: com'è possibile che la donna abbia ripreso a camminare? Se Mauro preferirà fidarsi della sua pericolosa moglie, anziché dare credito alle parole della sua amata, ben diverso sarà invece il caso di Cayetana che forse per la prima volta sembrerà trovarsi dalla parte giusta. Proprio per questo si recherà in commissariato per confrontarsi sulla vicenda con il suo pericoloso rivale.

Una Vita: Cayetana preoccupata per Teresa ma Mauro...

A sorpresa, nella puntata di Una Vita di oggi Cayetana accetterà di parlare con Mauro al commissariato per confermare la tesi di Teresa: la maestra è convinta di avere visto Humilidad in piedi e loro dovranno indagare sulla veridicità di queste affermazioni. San Emeterio continuerà a professarsi convinto della buona fede della moglie, mentre diverso sarà il caso della dark lady, convinta che la donna possa essere pericolosa. Anche se di pareri contrapposti, i due storici nemici giungeranno alla stessa conclusione: per il bene di Teresa, sarà bene fare attenzione! Cayetana e Teresa questa volta saranno infatti dalla parte del giusto credendo che Humilidad stia mentendo. Quest'ultima infatti sembrerà essere una donna docile e gentile, vittima degli eventi e dei problemi di salute, ma in realtà il suo obiettivo sarà ben diverso: liberarsi una volta per tutte dalla sua rivale Teresa anche a costo di farsi aiutare da padre Fructuoso.

