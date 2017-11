Un posto al sole / Franco ad un bivio: darà una possibilità a Luisa? (Anticipazioni 13 Novembre)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 11 novembre: Franco non sa come comportarsi con Luisa, mentre Angela riflette sul suo futuro. Viola torna a casa insieme al piccolo Antonio.

13 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Si apre oggi una nuova avvincente settimana di programmazione di Un posto al sole. Vi ricordiamo che la puntata del lunedì comincia leggermente in anticipo rispetto alle altre, quindi per seguire le vicende di Palazzo Palladini sarà necessario collegarsi con Rai 3 già a partire dalle ore 20:30. Franco si troverà a dover fare i conti con quanto accaduto con Luisa, trovandosi per la prima volta ad un bivio: la figlia di Peppino potrebbe rappresentare la svolta nella sua vita, proprio ora che la relazione con Angela sembra essere giunta al termine. Ma davvero avrà il coraggio di mettere definitivamente una pietra sopra al suo passato? Nel frattempo, anche la Poggi si troverà a discutere con la madre rigurado il suo futuro e la ricerca di un equilibri con Bianca, nel ruolo di genitori separati. Peppino si troverà alla radio, dando seguito alla richiesta fatta da Michele, e per la prima volta avrà il coraggio di rendere pubblici i suoi problemi con l'usura.

Un posto al sole: Viola lascia l'ospedale

La nascita di Antonio ha portato una ventata d'aria fresca nella vita di Viola e di tutta la sua famiglia. Nelle ultime puntate di Un posto al sole i problemi di Patrizio con Rossella sono stati momentaneamente accantonati proprio per lasciare spazio al lieto evento, che ha portato gioia e felicità. Dopo il parto, la signora Nicotera tornerà con il piccolo a Palazzo Palladini, per trascorrere al fianco della madre i primi difficili giorni. Tutto sembrerà andare per il meglio ma sarà impossibile fare a meno di notare come lo stesso Patrizio fatichi a nascondere la sua infelicità: pur entusiasta per essere diventato zio, il dispiacere per la recente rottura con Rossella non potrà essere nascosto. Riuscirà in qualche modo a farsi perdonare per quanto accaduto? Torniamo infine ad Elena e al suo pericoloso rapporto con Roberto Ferri: quest'ultimo continua ad essere una presenza costante nella sua vita e in quella di Alice, cominciando per la prima volta a mettere in mostra le sue vere intenzioni.

