Uomini e Donne/ Anticipazioni, Camilla e Selvaggia, nuove accuse per Sara Affi Fella, video (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: un nuovo video sui social ha riaccesola polemica fra Sara Affi Fella, nuova tronista, e le sue ex amiche Camilla e Selvaggia...

È ormai ufficiale: sarà Sara Affi Fella a sedere sul trono nelle nuove puntate di Uomini e Donne. La sua presenza nel parterre, però, è stata recentemente criticata dagli ex protagonisti di Temptation Island 2017, che hanno accusato la tronista di aver “dimenticato” con troppa fretta il suo ex fidanzato Nicola Panico. La nuova "regina" del trono classico, dopo aver ottenuto l’ok della redazione del programma di Maria De Filippi, ha risposto alle tante accuse, ma qualche ore fa a tornare sulla questione sono state le sue ex compagne di avventura, Selvaggia Roma e Camilla Mangiapelo, che hanno pubblicato il video di un brindisi in compagnia dei loro fidanzati: “Ciao amore, dal le tue ex amiche ipocrite!”, chiosa la Mangiapelo, “Auguri amore siamo con te”, le fa eco Selvaggia Roma (a questo link il video condiviso dal Vicolo delle News). Solo un po’ di sana invidia o dietro alle parole delle due ex concorrenti di Temptation Island 2017 si nasconde un fondo di verità?

Dopo l’accesa querelle scatenata da una segnalazione giunta nella redazione di Uomini e Donne, il destino di Mattia sul trono classico si fa sempre più incerto. Il nocciolo della questione, naturalmente, è l’affascinante Vittoria, che è stata accusata da una fonte anonima di far parte della medesima agenzia del tronista. In questa settimana sarà possibile assistere al chiarimento che i due protagonisti di questa vicenda hanno avuto dietro le quinte, dove una Vittoria sempre più stufa annuncerà di voler lasciare per sempre il parterre. Sarà questa la premessa che anticiperà la scelta di Mattia, che farà il suo ingresso nel in studio per comunicare la sua volontà di lasciare il trono per Vittoria. Il suo atteggiamento, se da una parte salverà il suo percorso, dall'altra non convincerà del tutto i due opinionisti, sempre più convinti che senza la segnalazione anonima la scelta del tronista non sarebbe stata di certo così affrettata.

