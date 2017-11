Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma Galgani: la sua nuova stagione (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over: Gemma Galgani si prepara ad accogliere la nuova stagione con una consapevolezza tutta diversa. Chi è il responsabile del suo buon umore?

13 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Protagonista assoluta delle nuove trame del trono over è Gemma Galgani, che con le sue frequentazioni continua a scatenare i giudizi degli opinionisti presenti nel parterre. Incurante del parere altrui, però, la dama è pronta ad affrontare la nuova stagione nel migliore dei modi, manifestando una serenità seconda solo alla sua speranza di trovare finalmente l’uomo giusto. “Buongiorno dalla splendida Torino ormai freddolosa - ha detto infatti la Galgani - il sole c'è per scaldare le nostre anime!!!! Il cambio delle stagioni è una mutazione che coinvolge anche le nostre parti più interiori e non solo!!!!”. Con le sue parole, Gemma sembra inoltre voler anticipare un cambiamento, che da qui a breve potrebbe coinvolgere per intero la sua vita. Arriverà per lei la tanto agognata svolta in campo sentimentale? A questo link è possibile visualizzare il suo messaggio e tutte le risposte dei tanti follower.

LA NUOVA SETTIMANA DI GEMMA GALGANI

Grandi esterne in arrivo per tutti i fan di Gemma Galgani: la protagonista assoluta del trono over di Uomini e Donne, infatti, nelle prossime puntate, sarà alle prese con ben due cavalieri. Il primo è l’affascinante Guido, un medico molto più giovane di lei, che farà di tutto per metterla a suo agio e tranquillizzarla sulla differenza di età che li separa. Il secondo, invece, è Riccardo, che passerà un’intera giornata con la dama definendola “una donna per eletti” e schivando le critiche dei due opinionisti in studio. Le anticipazioni rivelano che a spuntarla, per il momento, sarà il primo, che riuscirà a tenere testa alla Galgani, senza farsi condizionare dal parere del parterre. Per il secondo, invece, il destino non sarà dei più favorevoli, dal momento che, nelle puntate che seguiranno, la dama lo accuserà di non farla sentire “coccolata e protetta a sufficienza”. Riuscirà Guido a fare breccia nel cuore della dama?

© Riproduzione Riservata.