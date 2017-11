Veronica Cozzani / Chi è? La mamma di Cecilia Rodriguez la difende sui social

Veronica Cozzani, chi è la mamma di Cecilia Rodriguez che la difende sui social: dopo le critiche ricevute dalla figlia, la mamma di Belen sbotta (Gf Vip 2).

13 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Veronica Cozzani e Cecilia Rodriguez

Veronica Cozzani, mamma di Belen, Jeremias e Cecilia Rodriguez, scende in campo per difendere la figlia più piccola, al centro di una vera e propria bufera mediatica dopo la fine della sua storia d’amore con Francesco Monte, durata ben quattro anni e l’inizio della relazione con Ignazio Moser all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2017. A scatenare le polemiche, però, non è stata la scelta di Cecilia di chiudere una storia in diretta televisiva ma la capacità d’iniziarne subito un’altra sotto gli occhi delle telecamere. Con Ignazio, Cecilia sta provando una passione irrefrenabile che non riesce a controllare. Sono tante le critiche che stanno piovendo addosso sulla più piccola dei Rodriguez al punto che, dopo Belen che ha promesso provvedimenti per difendere la sorella, anche mamma Veronica è scesa in campo per proteggere i sentimenti della figlia. La signora Veronica Cozzani, arrivata in Italia con il marito Gustavo con cui è sposata da 34 anni, si è fatta conoscere per essere una presenza fissa nella vita dei suoi figli. Sempre accanto a Belen nei suoi momenti di gloria ma anche in quelli più dolorosi, in questo periodo si sta occupando prevalentemente di proteggere Cecilia e Jeremias. Se quest’ultimo, tuttavia, ha trovato la sua dimensione all’interno della casa più spiata d’Italia dopo le prime, difficili settimane, Cecilia che era amatissima dal pubblico si è ritrovata sommersa dalle offese. Nel leggere i tanti commenti negativi all’indirizzo della figlia, mamma Veronica ha deciso di svelare un suo segreto per difenderla.

MAMMA VERONICA DIFENDE CECILIA RODRIGUEZ

Anche Veronica Cozzani come Cecilia Rodriguez. La mamma di Cecilia, per difendere la scelta della figlia, ha deciso di rispondere ai followers su Instagram svelando un suo segreto personale. La madre di Belen ha così raccontato di aver fatto una scelta molto simile a quella fatta da Cecilia tantissimi anni fa e di cui non si pente assolutamente. La signora Rodriguez ha infatti raccontato di aver chiuso una storia d’amore che durava da tre anni per un ragazzo conosciuto in ufficio. Quel ragazzo è poi diventato suo marito ed è il padre di Belen, Jeremias e Cecilia. “Ho lasciato una relazione di tre anni per uno che ho conosciuto in ufficio però non sono stata insultata perché non sono stata spiata 24 ore su 24. Certo che tutti, magari, non hanno la stessa fortuna… Io sono con lui da 34 anni”, ha scritto la signora Veronica. Cecilia, dunque, avrà la stessa fortuna dei suoi genitori? Ignazio è davvero l’uomo della sua vita? Solo il tempo lo dirà.

