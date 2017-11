WARRIOR/ Su Rete 4 il film con Jennifer Morrison e Joel Edgerton (oggi, 13 novembre 2017)

Warrior, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 13 novembre 2017. Nel cast: Jennifer Morrison e Joel Edgerton, alla regia Gavin O'Connor. La trama del film nel dettaglio.

13 novembre 2017 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Rete 4

NEL CAST JENNIFER MORRISON

Warrior, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 13 novembre 2017 alle ore 23.30. Una pellicola di genere drammatica che è stata diretta da Gavin O'Connor nel 2011. Tra i protagonisti principali del film, spicca Jennifer Morrison che veste i panni di Tess Conlon. L'attrice americana è molto famosa al pubblico televisivo per essere stata tra i protagonisti di due importanti serie tv come Dr. House - Medical Division (Allison Cameron) e Once upon a time (Emma Watson). Accanto a lei, sul set di Warrior, ha recitato anche Joel Edgerton. Quest'ultimo, è famoso per aver preso parte ad importanti produzione hollywoodiane come Zero Dark Thirty, Star Wars: Episodio II - L'attacco dei cloni ed Exodus-Dei e Re. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

WARRIOR, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Tommy è un disertore dell'esercito americano. Dopo che il plotone di cui faceva parte è stato spazzato via dal fuoco amico, il ragazzo è fuggito via dall'Iraq tornando in patria ed assumendo il cognome della madre. Tommy indente risarcire la famiglia di uno dei commilitoni morti nel corso dell'attentato in Iraq. Per farlo decide di partecipare ad un torneo di arti marziali, l'MMA Sparta. Non essendo preparato ad affrontare quest'ardua sfida da solo, a malincuore, decide di chiedere aiuto a suo padre Paddy. Tra i due non scorre buon sangue da diversi anni, per la precisione da quando l'uomo ha distrutto la sua famiglia a causa dell'alcol. Paddy, desideroso di riconquistare la fiducia di suo figlio, accetta la proposta. Nel frattempo il fratello maggiore di Tommy, Brendon, costretto a pagare le ingenti cure mediche per sua figlia affetta da una grave patologia, prende parte ad alcuni incontri di MMA per cercare di arrotondare ed in gran segreto da sua moglie. Purtroppo il preside del liceo presso cui insegna scopre della seconda vita di Breandon ed è costretto a sospenderlo dall'incarico di insegnate per diversi mesi. L'uomo decide così di iscriversi al torneo MMa Sparta, lo stesso a cui prenderà parte anche suo fratello minore Tommy. I due fratelli, che il destino aveva tenuto lontani per tanto tempo, si ritrovano così sullo stesso ring ed entrambi approderanno in finale. Chi avrà la meglio tra i due?

© Riproduzione Riservata.