#CARTABIANCA/ Anticipazioni puntata 14 novembre: pensioni e il futuro del PD tra i temi odierni?

#Cartabianca, anticipazioni puntata 14 novembre: le pensioni e il futuro del Pd tra i temi odierni affrontati da Bianca Berlinguer? Ecco i probabili argomenti.

14 novembre 2017 Stella Dibenedetto

#Cartabianca su Raitre

Bianca Berlinguer torna in onda oggi, martedì 14 novembre, con una nuova puntata di #Cartabianca, il programma di approfondimento politico di Raitre che tenterà di rispondere alla grande vittoria della scorsa settimana del programma di Giovanni Floris, DiMartedì incollando davanti ai teleschermi 2.123.000 spettatori con uno share del 9.1% contro i 748.000 spettatori pari ad uno share del 3.2% di Cartabianca. Una sconfitta bruciante per Bianca Berlinguer che continua a perdere punti nonostante la presenza di Geppi Cucciari e Flavio Insinna tra i suoi collaboratori. Per la Rai, dunque, si tratta dell’ennesima sconfitta dopo il flop di Domenica In e quello di Fabio Fazio che, dopo l’exploit del debutto, continua a perdere la sfida con Mediaset. Con il nuovo appuntamento, dunque, il talk show politico di Raitre tornerà a respirare?

#CARTABIANCA, ANTICIPAZIONI: I TEMI DELLA PUNTATA

Il successo o meno di #Cartabianca dipende molto dai temi che vengono affrontati in puntata. Di cosa si parlerà nell’appuntamento di questa sera? I temi della serata potrebbero essere quelli che stanno sollevando accese polemiche nell’opinioni pubblica. Uno dei temi più caldi del momento è quello dell’aumento dell’età pensionabile a 67 anni. Un’ipotesi che ha scatenato la dura reazione dei sindacati e dei lavoratori, soprattutto quelli appartenenti alle categorie più usuranti. Altro tema calda della serata potrebbe essere il futuro del PD dopo le recenti dichiarazioni di Matteo Renzi: “Vorrei essere il più chiaro possibile, noi siamo alle porte della campagna elettorale, punto. Significa che lo sforzo unitario che ci si chiede all’esterno deve essere praticato anche all’interno, a partire da me. Sulla rivendicazione del passato non faremo alcun passo indietro. Ovviamente la sfida è il futuro e il futuro è una pagina totalmente bianca da scrivere e o la scriviamo noi o la destra e noi dovremo deciderci se essere capaci di continuare una storia di progresso o tornare ad una storia che sembrava chiusa sei anni fa. Certo c’è anche M5s ma è ampiamente sovrastimato nei sondaggi e poi con questa legge elettorale o riesci nei collegi a stare sopra il 30 o sei difficilmente competitivo”, ha detto l’ex premier aprendo la direzione nazionale del partito. Saranno, dunque, questi i temi della puntata? Bianca Berlinguer potrebbe inoltre affrontare nuovamente il tema delle molestie sessuali nel mondo del cinema.

© Riproduzione Riservata.