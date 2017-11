AMBRA ANGIOLINI E MASSIMILIANO ALLEGRI/ Foto, luna di miele segreta a Venezia: la coppia fa sul serio!

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: va a gonfie vele la storia d'amore tra l'attrice e l'allenatore della Juventus. Lo dimostrano gli scatti rubati da Chi a Venezia...

Allegri e Ambra a Venezia (foto da Chi)

Non erano in tanti, in estate, a scommettere sulla storia tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Troppo prima donna lei, troppo spirito libero lui, perché potesse continuare. E invece, ad ormai diversi mesi di distanza dall'inizio della passione, si può dire che l'attrice e l'allenatore hanno il vento in poppa. Lo dimostrano le ultime foto rubate da Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che sul numero in edicola domani, mercoledì 15 novembre 2017, pubblica gli scatti della romantica "luna di miele" andata in scena a Venezia tra Ambra e Max. Una vera e propria fuga d'amore, approfittando della pausa del campionato per le Nazionali, a conferma che i due non perdono occasione per conciliare i loro momenti liberi dai rispettivi lavori per dedicarsi alla loro storia. Che sia davvero Ambra la donna in grado di marcare un ex calciatore con il vizio del dribbling come Allegri?

LE PRESENTAZIONI A LIVORNO

Se a qualcuno non basta la foto in copertina della luna di miele a Venezia per credere alla bontà della relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, c'è un altra carta da giocare per convincere i più scettici. A fornirla è sempre Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, secondo cui prima di arrivare nella città degli innamorati, i due sono stati protatogonisti di un importante "prologo". Dove? Ovviamente a Livorno, luogo di nascita dell'allenatore della Juventus, che ha voluto portare la sua metà nei posti in cui è cresciuto, presentando Ambra agli amici e agli affetti più cari. Ennesima dimostrazione, se ancora ce ne fosse bisogno, che Allegri e Ambra fanno sul serio. E se siete tra quelli che non credono a questo amore improvviso, forse vi convincerà il regalo fatto da Max alla sua Ambra: un solitario messo in bella mostra anche nelle ultime foto. Vi basta?

