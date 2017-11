AMICI 17 CASTING/ Stefano e Marcello i “fratelli maggiori” dei concorrenti (oggi, 14 novembre)

Oggi, martedì 14 novembre, alle 13.50 su Real Time va in onda Amici Casting. Chi saranno i concorrenti della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi?

14 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Marcello Sacchetta e Stefano De Martino

Oggi, martedì 14 novembre, alle 13.50 su Real time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda un nuovo appuntamento con i casting di Amici di Maria De Filippi. Come sempre a supportare e incoraggiare gli aspiranti concorrenti ci saranno i ballerini Stefano De Martino e Marcello Sacchetta. In una recente intervista a 105 Weekend, con Moko e Bryan, i due ballerini hanno raccontato alcuni aneddoti sulla loro storica amicizia e sulla loro esperienza come inviati nella scuola di Amici durante le selezioni: “È sempre bello perché i nuovi allievi sono il carburante del nostro lavoro. Quest’anno amici ha un respiro più internazionale”, ha detto Stefano De Martino. “Il nostro ruolo è di tranquillizzare e dare delle pillole di saggezza, dei consigli”, ha detto Marcello spiegando il loro ruolo di supporter. “Il nostro ruolo è dimostrate che ce la possano fare tutti”, ha scherzato Stefano. Infine hanno detto di sentirsi dei “fratelli maggiori” per i concorrenti. Questa è l’ultima settimana di casting prima di sabato 18 novembre in cui andrà in onda la prima puntata del pomeridiano di Amici 17, in onda su Canale 5 dalle 14.00 alle 16.00. In attesa di scoprire quali aspiranti alunni passeranno i casting nella puntata di oggi, vediamo come è andata la puntata di ieri.

PROMOSSI E BOCCIATI

La puntata di lunedì 13 novembre di Amici Casting è ripartita dall'aspirante concorrente di venerdì Nicolas De Souza. Il ballerino di hip hop si candida al banco. È poi il turno di Lorenzo Gallarini che propone due cover alla chitarra e un inedito: la grafica dà esito negativo. Anche per la cantante Selena l’esito è negativo. Invece il ballerino Jonathan Enea Costa supera la prova. Bocciata anche la cantante Irene Cavallo. La band I Marvin ricevono il verdetto positivo, mentre Daniele De Rose si ferma qui.

© Riproduzione Riservata.