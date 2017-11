ANNA FALCHI/ "Le molestie? Molte donne sanno esattamente cosa vogliono"

Anna Falchi, la modella e presentatrice italo-finlandese si esprime sul controverso caso di molestie sessuali che sta riempiendo i giornali di tutto il mondo.

14 novembre 2017 Francesco Agostini

Anna Falchi (Facebook)

Il caso delle molestie sessuali è oramai un punto fermo dei quotidiani nostrani, che si divertono ogni giorno a tirare fuori una nuova molestia a carico o di un produttore o di un attore famoso. Anche la modella e presentatrice Anna Falchi ha deciso di dire la sua sulla questione molestie, affidando le proprie parole al quotidiano La verità. Secondo la bellissima italo-finlandese le colpe sarebbero da dividere equamente e bisognerebbe affrontare il problema senza tanti moralismi: 'Io credo che al mondo non ci siano poi così tante pecorelle smarrite come qualcuno vorrebbe farci credere. Nell'ambiente del cinema ci sono tante donne che sanno esattamnte cosa vogliono e quali sono i compromessi a cui desiderano scendere per raggiungere i loro obiettivi.' Continua Anna Falchi: 'Ovviamente non è sempre così. Esistono anche tante donne che hanno scelto di fare una carriera verticale e non orizzontale. Chiaramente questo costa tanti sacrifici in più, ma vuoi mettere la soddisfazione alla fine?' Una visione chiara e limpida la sua, che certamente delinea bene qual è la reale situazione del luccicante mondo dello spettacolo.

WEINSTEIN E FAUSTO BRIZZI

Come abbiamo letto nei giorni scorsi, il produttore americano Harvey Weinstein e il regista italiano Fausto Brizzi sono stati accusati di molestie e violenze pesantissime. Di entrambi ha voluto parlare Anna Falchi, dando la sua personalissima opinione. La modella dalla bellezza giunonica ha persino avuto l'onore di conoscere Harvey Weinstein personalmente: 'Ebbi l'opportunità di conoscere Weinstein nel 2006, quando ero sposata con Stefano Ricucci. Lo incontrai in Sardegna, ad una festa al Bilionaire.' Prosegue Anna Falchi: 'Qualche anno dopo, nel 2012, gli proposi di portare nelle sale cinematografiche statunitensi un film che aveva prodotto mio fratello, 'Appartamento ad Atene', con Laura Morante. Mi rispose che la sua casa di produzione non era interessata a quel tipo di film, ma che mi avrebbe indirizzato da un suo amico. Mi rispose dopo 10 minuti, fu gentilissimo.' Anche Fausto Brizzi è stato accusato di molestie e il regista ha già fatto capire che chiamerà in causa i suoi avvocati: 'Se le accuse fossero vere sarebbe molto, molto grave. Resta il fatto però che sono gli accusatori a dover provare il fatto, non lui la sua innocenza.'

SULLE GINOCCHIA DI FEDERICO FELLINI

Dato che l'intervista verteva sulle molestie sessuali, la domanda personale era pressoché inevitabile: e lei, la bellissima Anna Falchi, è stata vittima di molestie sessuali qualche volta? La regina degli anni Novanta ha avuto una splendida carriera e, chiaramente, ha dovuto scansare via qualche uomo particolarmente pedante: 'Ovviamente mi è capitato che qualcuno abbia tentato di allungare le mani su di me, ma io ho fatto sempre prevalere il mio no. Non parlerei proprio di molestie sessuali, piuttosto sarebbe più corretto definirle avances. Ogni donna che lavori nel mondo dello spettacolo ha subito avances, a meno che non sia un cesso a pedali.' E lei, di carriera, ne ha fatta parecchia: tra film, programmi tv e calendari non c'è dubbio che la Falchi sia stata uno dei volti più noti della tv degli anni 90. Arrivò fino al grande regista Federico Fellini: 'Mi volle in uno spot della Banca di Roma assieme a Paolo Villaggio, anche se all'epoca non ero una tettona. Era molto affettuoso mi faceva sedere anche sulle ginocchia... ma non ha mai messo una mano fuori posto, fu sempre estremamente premuroso.'

ANNA FALCHI E GLI AMORI PASSATI

Oltre che per la sua bellezza cristallina, Anna Falchi è balzata spesso all'onore delle cronache soprattutto per i suoi amori da rotocalco rosa. Il primo fra tutti fu il motociclista Max Biaggi, recentemente tornato nell'occhio del ciclone del gossip per la fine della relazione con la cantante Bianca Atzei. Quando quest'estate il centauro romano ebbe una brutta caduta, la Falchi gli inviò subito un messaggio: 'Quando stavamo insieme, sul finire degli anni Novanta, Max ebbe una rovinosa caduta, simile a quella che ha avuto quest'estate. Gli ho mandato subito un messaggio perché ho rivissuto gli stessi orribili momenti.' Uno degli amori più 'contestati', invece, fu quello con il presentatore Fiorello, sbocciato in quel Sanremo del 1995 che vedeva Anna Falchi tra le presentatrici. Un argomento difficile da affrontare con la modella italo-finlandese, che definì Fiorello 'una persona molto diversa da come appare': 'Non parlo degli amori passati, quelli cadono in prescrizione. Vi dico solo però che possiedo ancora il telegramma di Mario Luzzato Fegiz che si scusò per essersi abbassato a un tale livello di infimo gossip.'

