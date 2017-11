ANNA MAGNANI/ Il ricordo del figlio Luca: "A scuola ero un disastro, le nascondevo i voti" (Stasera Casa Mika)

La celebre attrice italiana Anna Magnani ricordata nella terza puntata della trasmissione Stasera Casa Mika in onda nella prima serata di Rai 2 per la conduzione di Mika.

14 novembre 2017 Francesca Pasquale

Anna Magnani, Stasera Casa Mika

NEL 1956 IL PREMIO OSCAR

Nella terza puntata dello show musicale Stasera Casa Mika verrà proposto un commovente ricordo di una delle più apprezzate e compiante attrici italiani di sempre: Anna Magnani. Un ricordo che verrà reso possibile grazie alla partecipazione di tantissimi ospiti d’eccezione come Lina Sastri, Laura Chiatti, Edoardo Bennato, Lino Guanciale ed Alessandro Borghese. Una stella scomparsa a 65 anni della quale dopo una carriera che l’ha vista vincere nel 1956 il premio Oscar come miglior attrice protagonista per l’interpretazione resa nel film La rosa tatuata diretto dal regista Daniel Mann, ottenendo un riconoscimento che in quel periodo era andato ad interpreti del calibro di Grace Kelly, Ingrid Bergman e Audrey Hepburn. Tra le altre straordinarie pellicole in cui ha recitato la Magnani ricordiamo Roma città aperta, Bellissima, Mamma Roma, Pelle di serpente, L’ultima carrozzella, Risate di gioia e tantissimi altri ancora.

ANNA MAGNANI, IL FIGLIO LUCA: “LE NASCONDEVO LE PAGELLE”

In una recente intervista rilasciata dal figlio Luca Magnani, quest’ultima per la prima volta ha raccontato aneddoti sul loro rapporto di mamma e figlio ed in particolare delle arrabbiature della madre per i cattivi voti presi a scuola: “Mi iscrissi al classico ma fu un disastro. Non avevo le basi di analisi logica e grammaticale, la mia pagella era sempre troppo simile a una schedina del Totocalcio: il volto più alto era 2.. La pagella? Non la mostravo al mio ritorno a casa, la sera. Gliela lasciavo al mattino. Gliela portavano al suo risveglio rendendole il caffè amarissimo ma io a quel punto ero da tempo a scuola, evitavo il primo impatto. Al mio ritorno la rabbia era ormai sbollita, trovavo una sorta di conclave: mia madre riunita con la segretaria e spesso anche con la sceneggiatrice Suso Cecchi, grande amica di famiglia e donna molto pratica con tre figli, che aiutava a risolvere il problema cercando i professori per le ripetizioni”.

