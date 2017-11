Alessandro D'Amico / Uomini e donne, il suo "sacrificio" ha conquistato Alex Migliorini?

Alessandro D'Amico pronto a chiudere i conti con Alex Migliorni? Nella nuova puntata di Uomini e donne, il suo "sacrificio" potrebbe segnare la svolta nel trono gay di questa edizione

14 novembre 2017 Hedda Hopper

Alessandro D'Amico, Trono Gay

Alex Migliorini si avvicina a grandi passi alla sua scelta e proprio la puntata del trono classico in onda oggi per Uomini e donne, potrebbe rivelare il destino del tronista gay. Il giovane è da sempre interessato a tre corteggiatori Matteo, Claudio e Alessandro ma prprio la puntata in onda oggi potrebbe rivelare quale sarà l'epilogo di questo trono. Se da una parte, il tronista non uscirà in esterna con Matteo per non illuderlo, dall'altra toccherà a Claudio dire no. Il corteggiatore si è accorto che l'interesse di Alex è tutto rivolto ad Alessandro e per questo ha deciso di non presentarsi in esterna ma sarà vero? Dal primo giorno il tronista ha ammesso il suo interesse per l'eccentrico corteggiatore che racchiude le caratteristiche del suo uomo ideale ma i freni ci sono stati almeno fino all'esterna che vedremo oggi.

L'ESTERNA E IL SACRIFICIO DI ALESSANDRO

La nuova puntata del trono gay di Uomini e donne ci mostrerà il nuovo incontro tra Alex e Alessandro, quello decisivo. Il corteggiatore ha deciso di sacrificarsi in nome di quello che prova per il bel tronista e nell'esterna di oggi gli confesserà di voler lasciare Ibizia e tornare a vivere in Italia, almeno per un po', e tutto per renderlo partecipe della sua vita come tanto desidera. Proprio questo sarà il sacrificio che farà cambiare idea ad Alex su di lui spingendolo a sceglierlo come ha fatto nella registrazione della scorsa settimana? Sembra proprio di sì visto come è andata a finire con gli altri corteggiatori. Pronti per la movimentata puntata di oggi?

