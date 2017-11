Alfonso Signorini vs Giulia De Lellis / Ignorante ma sono contento sia in finale del Grande Fratello 2017

Alfonso Signorini vs Giulia De Lellis, l'opinionista torna sulle critiche ma sottolinea come l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia giustamente in finale al GrandeFratello Vip 2017.

14 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Alla fine c'è stato un abbraccio tra Alfonso Signorini e Giulia De Lellis all'interno dello studio del Grande Fratello Vip 2017. L'ha lanciato Ilary Blasi che ha sottolineato che dopo quello di Corinne Clery e Serena Grandi serviva anche questo abbraccio. Una situazione particolare che ha fatto capire come le armi siano deposte anche se è sembrato rimandato il chiarimento con la De Lellis pronta a rientrare immediatamente in casa dopo aver scoperto di essere la prima finalista e non l'eliminata come aveva pensato prima. Dopo Alfonso Signorini ha voluto sottolineare che da giornalista e opinionista vuole sempre e comunque la verità e la cultura al centro e che questo ha rimproverato a Giulia De Lellis troppe volte fuori dagli schemi con i suoi atteggiamenti. E' probabile che dopo la fine del Gf Vip 2017 ci sia la possibilità di vedere un nuovo chiarimento tra i due, anche se con meno astio rispetto al passato.

COSA ERA SUCCESSO TRA I DUE

C'era stato fuoco e fiamme tra Alfonso Signorini e Giulia De Lellis al Grande Fratello Vip 2017. Nelle prime puntate l'opinionista aveva puntato più volte l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, andandola ad ammonire per le sue mancanze sulla cultura generale. Parole che avevano portato alla reazione della stessa Giulia De Lellis, bloccata da Ilary Blasi che voleva sottolineare come era necessario portare rispetto a chi è più grande di noi. Una situazione molto delicata che poi aveva portato addirittura la De Lellis alla tachicardia e Signorini a sottolineare che non l'avrebbe più menzionata fino alla fine del programma all'inizio di dicembre. Una situazione scomoda che finalmente è stata chiarita quando Giulia è entrata in studio credendo di essere eliminata e scoprendo invece di essere una finalista. Staremo a vedere quanto durerà questo che sembra essere un armistizio più che una vera e propria resa.

