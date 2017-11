Andrea Bossari / Il fratello di Daniele, sorpresa nella casa per il suo matrimonio (Grande Fratello Vip 2017)

Andrea Bossari, chi è il fratello di Daniele? Sorpresa nella casa con l'ingresso degli sposi e il balletto indiano. Il conduttore si commuove nella casa del Grande Fratello Vip 2017.

14 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Chi è Andrea Bossari? Il fratello di Daniele

Andrea Bossari è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2017 per fare una sorpresa al fratello Daniele. Quest'ultimo infatti non è stato presente al suo matrimonio proprio perché all'interno della casa più famosa della televisione. E' così che dopo aver mostrato il video della cerimonia il Grande Fratello ha deciso di freezare tutti e far entrare Andrea Bossari insieme alla sua splendida moglie. Ilary Blasi si è presa la libertà di lasciar libero dal freeze proprio Daniele che ha potuto abbracciarli a lungo. Quando questi sono dovuti uscire, non prima di un balletto con delle ballerine indiane, Daniele Bossari è tornato dai ragazzi chiedendo se avevano visto quanto era bella la coppia, ma solo allora si è reso conto che erano tutti freezati. Una situazione simpatica che ha fatto ridere tutti quando poi è stata pronunciata ancora la parola ''freeze'' dalla regia. Gli altri inquilini della casa hanno poi mangiato i confetti che Andrea Bossari aveva lasciato per loro.

CHI È ANDREA BOSSARI?

Chi è Andrea Bossari? Il fratello di Daniele è entrato all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2017. Il conduttore ha dimostrato ancora una volta di essere una persona davvero molto emotiva ed è scoppiato in lacrime per questo ingresso. Non sappiamo molto di questo ragazzo che ha sposato una splendida ragazza indiana. Abbiamo avuto la possibilità di vedere anche il rito civile in un rvm mandato in onda da studio con Filippa Lagerback presente che ha dimostrato di essere molto affezionata ai due. Non sappiamo che lavoro faccia Andrea Bossari che però rispetto al fratello è una persona comune e non famosa. Daniele Bossari ha dimostrato sempre di essere molto protettivo dei suoi affetti e dell'intimità di diverse situazioni, quindi anche se ha parlato del fratello non ci ha spiegato poi molto. Staremo a vedere se nelle prossime ore sui social network uscirà qualcosa proprio su questo dolcissimo ragazzo.

