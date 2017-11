ANGELA CALOISI/ Uomini e donne, Paolo Crivellin pronta a sceglierla? La prova nell'esterna

Angela Caloisi, la corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, è la favorita per la scelta di Paolo Crivellin? Il tronista non è ancora pronto per lasciare il programma.

14 novembre 2017 - agg. 14 novembre 2017, 15.52 Stella Dibenedetto

Grossi passi in avanti per Angela Caloisi nei confronti di Paolo Crivellin. Nonostante lo stop e i litigi dovuto al suo voler uscire e frequentare anche Mattia Marciano, poi tra i due c'è stato il riavvicinamento atteso dai fan. E nell'esterna in onda oggi a Uomini e Donne tra i due c'è stato anche un bacio a stampo, che ha mandato la rivale Ester su tutte le furie. Intanto sul web in molti sono convinti che sarà proprio Angela la scelta di Paolo Crivellin. "Bellissimi li adoro! Spero scelga Angela che è molto fine ed elegante. Ester è una cafona" e ancota c'è chi nota "Wow che belli, si assomigliano pure!! Ester, mi spiace, ma a lui piace di più la bellissima Angela!" e a chi invece li critica c'è chi risponde "Una bella esterna, non c'è che dire,con emozioni belle... Potete dire quello che volete ma è così".

SEMPRE PIU' VICINA ALLA SCELTA

Angela Caloisi sarà la scelta di Paolo Crivellin? L’avventura della corteggiatrice nel trono classico di Uomini e Donne continua senza troppi intoppi. Dopo aver corteggiato anche Mattia Marciano e aver tenuto per un po’ i piedi in due scarpe, Angela si è dichiarata per Paolo che, inizialmente, ha fatto molta fatica a fidarsi di lei. Angela, infatti, anche dopo essersi dichiarata per Paolo, ha continuato ad uscire con Mattia fino a quando quest’ultimo non si è concentrato su Vittoria Deganello, la sua scelta. L’inizio del rapporto tra Angela e Paolo, dunque, è stato abbastanza difficili. Il tronista che ha voglia di trovare il vero amore dopo essere rimasto single per diverso tempo, prima di lasciarsi andare con la Caloisi, ha voluto metterla alla prova per verificare i suoi sentimenti. Esterna dopo esterna, Angela è riuscita a fare breccia nel cuore di Paolo Crivellin che continua a portarla in esterna anche se, naturalmente, sta anche conoscendo le altre corteggiatrici. Nella puntata del trono classico odierna, però, Angela porterà a casa un punto importante organizzando un bellissima sorpresa in studio per il tronista che, visibilmente colpito dal suo gesto, si lascerà andare parlandole di alcuni aspetti della sua vita privata. Tra Angela e Paolo, dunque, il rapporto sta diventando sempre più stretto.

ANGELA E’ LA SCELTA DI PAOLO?

Per la scelta di Paolo Crivellin manca ancora molto. Il tronista biondo di Uomini e Donne, infatti, rispetto a Sabrina Ghio che potrebbe scegliere già nella registrazione odierna del trono classico, non è ancora sicuro dei suoi sentimenti. Paolo continua ad uscire sia con Angela che con le nuove corteggiatrici, ma dopo l’addio di Ester Glam, la Caloisi è diventata la favorita per la scelta finale. Nonostante continui a non convincere il pubblico e gli opinionisti del programma di Maria De Filippi, Angela è sicura di ciò che prova per Paolo il quale, a sua volta, sta lentamente cancellando tutti i dubbi che ha su di lei. Esterna dopo esterna, dunque, Angela sta lentamente conquistando il cuore del tronista che potrebbe avere le certezze che gli servono per la scelta finale già nelle prossime settimane. Angela, dunque, sarà la scelta di Paolo? Per scoprirlo sarà necessario aspettare ancora un po’.

