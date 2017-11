BEAUTIFUL / Thomas non demorde: riesce a far cambiare idea a Sally? (Anticipazioni 14 novembre)

Anticipazioni Beautiful, puntata 14 novembre: Thomas continua ad insistere con Sally affinché gli dia una seconda possibilità dopo la loro rottura. Lei lo ascolterà?

14 novembre 2017 Annalisa Dorigo

La puntata di Beautiful di questo pomeriggio concederà ancora ampio spazio alla complicata situazione di Thomas e Sally. Quest'ultima ha deciso di porre fine alla sua storia d'amore con lo stilista, prima che lui scopra il boicottaggio messo in atto dall'azienda rivale. A nulla sono serviti i tentativi del figlio di Ridge di farle cambiare idea, anche se la Spectra ha continuato ad essere a causa del passo che ha dovuto compiere. E mentre la preparazione della sfilata procederà per il meglio, proprio grazie alle immagini dei bozzetti rubate dall'ignara Coco, Sally e Steffy si incontreranno per puro caso e saranno protagoniste di una discussione triste, come mai era accaduto prima di allora. La rossa affermerà infatti di essere dispiaciuta per quello che è accaduto tra loro in passato e per il fatto che non gli è stata data la possibilità di diventare amiche. In seguito a questo incontro, che ha lasciato persino Steffy con l'amaro in bocca, Sally tornerà in ufficio e sarà qui che farà un nuovo piacevole ma triste incontro...

Beautiful: il nuovo disperato tentativo di Thomas

Thomas non avrà nessuna intenzione di incassare il rifiuto di Sally e tornerà alla riscossa anche nella puntata odierna di Beautiful. Per questo si recherà alla Spectra Fashions per un disperato tentativo di chiarimento: farà alla rossa una nuova dichiarazione d'amore che, purtroppo, non avrà l'esito da lui sperato. Sally, infatti, resterà ferma nelle sue precedenti intenzioni di porre fine alla loro relazione impossibile. Ben diverso sarà invece il caso di sua sorella Coco: inconsapevole di essere usata come talpa dai suoi familiari, Coco vivrà felice la sua bella esperienza alla Forrester Creations e sarà sempre più vicina ad R.J. Con lui scambierà oggi un nuovo bacio appassionato e ascolterà le parole rassicuranti del ricco rampollo: il figlio di Ridge e Brooke cercherà infatti di rassicurarla, dicendole che lui la proteggerà dagli attacchi dei suoi parenti a partire da Rick e Maya, che fin dall'inizio hanno affermato di non riuscire a fidarsi di lei. E come ben sappiamo, non ne avranno tutti i torti...

