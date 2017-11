CAPAREZZA/ "Se rinnego qualcosa del mio passato? La partecipazione a Sanremo giovani..." (Stasera Casa Mika)

Il cantante pugliese Caparezza è tra gli ospiti della terza puntata della trasmissione Stasera Casa Mika in onda nella prima serata di Rai 2 per la conduzione di Mika.

14 novembre 2017 Francesca Pasquale

Caparezza

CAPAREZZA PROTAGONISTA CON IL NUOVO ALBUM PRISONER 709

Come di consueto nel corso dell’appuntamento di Stasera Casa Mika interverranno tantissimi ospiti d’eccezione tra cui il cantante pugliese Michele Salvemini in arte Caparezza. Stando alle anticipazioni della vigilia, Caparezza darà luogo ad un divertente sketch nel quale sarà uno dei quindici alunni alle dipendenze del maestro Mika. In attesa di gustarci l’ospitata di Caparezza, vi ricordiamo come in queste settimane l’artista pugliese sia tornato protagonista della scena musicale nostrana pubblicando un nuovo album intitolato Prisoner 709 che stanno ottenendo un ottimo riscontro di pubblico. Un disco espressione di un stato d’animo che lo vede alle prese con un molto fastidioso acufene e che segna un distacco rispetto alla produzione musicale dei primi anni della sua carriera come lui stesso ha sottolineato in un’intervista rilasciata a La Repubblica: “Se rinnego qualcosa del mio passato? Il periodo di vent’anni fa, in cui mi chiamavo o mi chiamavano Mikimix e componevo brani melodici e minimalisti, partecipazione a Sanremo Giovani inclusa. Dal disgusto per quello nacque Caparezza, e per fortuna è tutta un’altra storia”.

L’ACUFENE ISPIRAZIONE DEL NUOVO DISCO

Nella stessa intervista Caparezza ha sottolineato come proprio l’acufene di cui soffre in maniera intensa da giugno 2015 di fatto abbia fatto da ispirazione per il nuovo album: “Mi è successo a giugno 2015. Il fischio nelle orecchie lo avevo da anni, ma era sopportabile. D’improvviso è diventato una tortura, probabilmente a causa dell’abuso dei volumi. Il problema è che non ha cure vere, tanti dicono di poterla battere, ma non ci riesce nessuno. Ho provato di tutto, pillole, iniezioni, psicoterapia, e alla fin fine ho capito che dovrò tenermelo e, semplicemente, pensare ad altro, distrarmi. Ma intanto mi ero chiesto, un classico, perché proprio a me che avevo concentrato l’esistenza sulla musica. In realtà capita a tanti. Ma questo mi ha portato a riflettere e a scrivere, a domandarmi se sono un artista libero o prigioniero del ruolo, perché ho fatto musica e non altro, se era destino fare dischi o se era solo un equivoco. Ed ecco Prisoner 709”.

© Riproduzione Riservata.