CARLOTTA DELICATO/ La vincitrice della terza edizione torna nella cucina di Cracco (Hell’s Kitchen Italia 4)

La chef Carlotta Delicato, vincitrice della terza edizione di Hell’s Kitchen Italia, sarà ospite di Carlo Cracco nella semifinale in onda su Sky Uno questa sera, martedì 14 novembre 2017.

14 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Carlotta Delicato e Carlo Cracco (Facebook)

Carlotta Delicato sarà una delle “vecchie glorie” che torneranno nella cucina di Hell’s Kitchen Italia in occasione della semifinale della quarta edizione. Lo scorso anno Carlotta ha vinto la terzo edizione del cooking show, quando aveva solo 21 anni. La chef di Cassino è stata la prima donna a vincere la versione italiana di Hell’s Kitchen, dopo Matteo Grandi e Mirko Ronzoni. Carlotta Delicato dal 2014 gestisce il Venti2 - Laboratorio di Cucina, a Cassino, il ristorante che condivide con il fidanzato Giuseppe e un amico. Ad aprile 2017 è entrata nella cucina del Marriot Venice Resort di Venezia, lavoro che ha conquistato grazie alla vittoria di Hell’s Kitchen, per 5 mesi. Nonostante la giovane età Carlotta ha le idee chiare: “Voglio aprire un ristorante più grande che possa offrire ai miei clienti un percorso del gusto più completo e alzare la qualità del menù”, ha detto a Ciociaria Oggi. Inoltre vorrebbe mettere su famiglia: “Non si vive di solo lavoro, quindi certo che vedo una famiglia. La realizzazione si completa con una famiglia e dei figli e con la passione per quello che si fa ogni giorno. Io ho tanta passione”.

L'ESPERIENZA A HELL'S KITCHEN

Per Carlotta l’esperienza a Hell’s Kitchen Italia è stata molto formativa: “Ho imparato che non bisogna mai tirarsi indietro, mai mollare, cederci fino alla fine. Altra cosa importante è non smettere mai di imparare. Carlotta dopo questa esperienza non è cambiata, è cresciuta”, ha raccontato a Tratto Rosa. Dopo la vittoria, Carlotta ha ricevuto un bellissimo messaggio dal padre che all’inizio della sua avventura ai fornelli non credeva in lei: “Non credevo nelle sue doti e quando ha deciso di intraprendere questa strada lo ha fatto contro la mia volontà. Grazie alla sua testardaggine, oggi, a distanza di 3 anni lei ha vinto la sua sfida e fa quello che le piace fare ed io, felicemente, devo ammettere di aver sbagliato nel non credere nelle sue capacità. Come hai fatto ora spero che tu possa continuare a smentirmi sempre per il resto della tua vita. Brava Carlotta”, ha scritto sulla sua pagina Facebook.

© Riproduzione Riservata.