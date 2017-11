Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ In nomination. Lei pensa ancora a Monte? (Grande Fratello Vip 2017)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tra i nomianti della settimana al Grande Fratello Vip 2. Stando ai commenti sui social, i due rischiano di uscire dalla casa.

14 novembre 2017

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Nonostante la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte sia finita da qualche settimana, nella casa del Grande Fratello Vip si continua a parlare del bel pugliese. Ieri sera, durante la decima diretta del GF VIP, Alfonso Signorini ha voluto rassicurare Cecilia sulle sorti del suo ex: “Ti volevo dire Cecilia, non ti preoccupare, Francesco Monte è illuminato da questo grande cono di luce che è il Grande Fratello Vip. Fa le serate, va ospite nei programmi, va alle feste, non è rinchiuso in casa, eh”. Non certo un’uscita di buon gusto. Nei giorni scorsi Cecilia chiacchierando con Giulia De Lellis ha detto di essere pronta a incontrare di nuovo il suo ex e a chiarire con lui: “Ma chiamo tutti. Prendo un aereo e vado a Taranto. I suoi genitori se non mi vogliono capire non… Non so che voglio… Voglio chiedergli scusa per come sono andate le cose e per ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me. Punto”, ha detto l’argentina. Ignazio Moser condividerà la sua decisione?

LA COPPIA IN NOMINATION

La situazione si complica per i due piccioncini Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due dopo aver vissuto una settimana di passione - tra critiche e polemiche - sono finiti in nomination. Su Twitter gli spettatori del Grande Fratello Vip 2 chiedono a gran voce l’eliminazione di uno dei due innamorati: “Votate Cecilia, fidatevi... lei non abbandonerebbe mai il gioco, Ignazio ha anche il ginocchio malandato, magari potrebbe uscire per quello... ma lei no! Se non la eliminiamo ora, arriverà dritta dritta in finale!” e “Ragazzi li hanno mandati al televoto insieme per far uscire Ignazio e farlo riempire di insulti per poi far redimere Cecilia agli occhi di tutti le settimane dopo, io non lo accetto, dovremmo votare tutti Chechu”, hanno scritto due utenti puntando il dito contro la Rpdirguez. Ma c’è anche chi voterà il giovane figlio di Moser: “Buongiorno gente... io butto fuori Ignazio... non lo sopporto proprio mi irrita solo la sua voce…!”. Ieri sera Cecilia ha detto addio al fratello Jeremias, mentre Ignazio ha paventato l’ipotesi di uscire per curare il suo ginocchio.

PARLANO I PARENTI DI IGNAZIO

Intanto sembra che i due ragazzi si siano fatti terra bruciata intorno. A essere delusi dal comportamento di Ignazio, sono soprattutto i suoi genitori. “Cerco di guardarlo il meno possibile. Mia moglie Carla invece non lo guarda per niente: è troppo arrabbiata per sopportare di vederlo…”, ha detto Francesco Mosert intervistato dalsettimanale DiPiù. Il grande campione di ciclismo ha aggiunto: "Abita ancora a casa con noi e lavora nell’azienda vinicola di famiglia, non aveva bisogno di questo programma. Siamo una famiglia riservata, sapere quello che fa nostro figlio con una ragazza che ha appena conosciuto è troppo, ma penso che sia troppo per qualsiasi genitore. Anche se mio figlio dice di aver avuto tante fidanzate, fino ad oggi qui in casa ne ha portata una sola”. In difese di Ignazio si è schierato il cugino Moreno Moser: “Se Ignazio fingesse di essere innamorato, Simona Izzo dovrebbe scritturarlo. Ignazio è certamente è innamorato”, ha detto nel salotto di Domenica Live.





