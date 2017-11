Cecilia Rodriguez VS Luca Onestini/ La modella sbotta: “Deve chiedermi scusa”. E poi pensa a Monte (GF Vip 2)

Cecilia Rodriguez si scaglia contro Luca Onestini dopo la decima puntata del Gf Vip 2: la modella non accetta le critiche dell'ex tronista e pretende le sue scuse.

14 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez si scaglia contro Luca Onestini dopo la diretta della decima puntata del Grande Fratello Vip 2 durante la quale l’ex tronista ha avuto un acceso scontro con Jeremias Rodriguez prima dell’eliminazione di quest’ultimo. Con la casa sempre più divisa in due gruppi, Luca ha ascoltato il parere di Cecilia e Jeremias sul suo conto. I fratelli Rodriguez sono sempre stati convinti che Luca sia un calcolatore e che si sia legato al gruppo degli “adulti” perché li considera più forti. Ne è nata un’accesa discussione durante la quale Luca si è difeso rimandando al mittente tutte le accuse. I toni, tra l’ex tronista e Jeremias si sono accesi e nella discussione è stata coinvolta anche Cecilia che si è poi sfogata con i compagni d’avventura. “Io non ho insultato nessuno, stupida non mi piace. Io il rispetto non l'ho mai mancato a nessuno, quindi stupida lo dice a qualcun altro. Sono libera di esprimere il mio pensiero e di dire quel che mi pare, ma non gli ho mai mancato rispetto. Stupida non me lo dici, e se lo dici ti alzi e chiedi scusa. Io e Jeremias siamo due persone completamente diverse. Nel momento in cui Jere ha sbagliato sono sempre stata la prima a farglielo notare”, ha detto la modella che vorrebbe le scuse di Luca. Quest’ultimo, però, assente allo sfogo, non ha ancora replicato né ha chiesto un confronto con la Rodriguez.

CECILIA PENSA ANCORA A FRANCESCO MONTE

Oltre a non accettare le parole di Luca Onestini sul suo conto, Cecilia Rodriguez continua a pensare a Francesco Monte. L’occasione è arrivata durante una conversazione con Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sempre schietta e sincera, ha ammesso di pensare al dolore che sta prova Francesco ogni volta che si parla della coppia Cecilia-Ignazio. “Quando dallo studio parlano di voi come coppia bellissima che fa sognare, io penso a Francesco Monte. Hai chiuso una relazione e ne hai aperto un’altra, subito. Non correre però con Ignazio, non rischiare di ferirlo. Magari poi lui ci resta sotto e a te neanche piace abbastanza”, ha detto la fidanzata di Andrea Damante. Le parole di Giulia hanno lasciato il segno in Cecilia che ha ammesso di voler parlare con Francesco quando uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip e si è detta pronta anche ad andare a Taranto per avere un chiarimento con lui e chiedere scusa alla sua famiglia. Come la prenderà Monte? Accetterà di vedere la sua ex fidanzata?

