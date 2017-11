Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / Il vero video dell’armadio: la versione del GF Vip 2 non convince

14 novembre 2017 Anna Montesano

La nuova puntata del Grande Fratello Vip 2 non poteva non aprirsi con l'argomento che ha maggiormente tenuto botta durante la settimana: il video di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nell'armadio. Cosa stavano facendo i due? Si sono chiesti i telespettatori e molti si sono dati la stessa risposta. È da qui che è partita una durissima polemica per gli atti ritenuti "osceni" dei due chiusi in armadio e che ha portato molti telespettatori a chiedere la squalifica della coppia. Questa non è arrivata ma in studio è invece arrivato un chiarimento. Ilary Blasi annuncia infatti la presenza di un video, o comunque una parte del fatidico video dell'armadio, che non è stata mandata in onda su Mediaset Extra. Le immagini di questo video mostrano la parte finale della loro permanenza nell'armadio, con Ignazio che esce dall'armadio tranquillamente e Cecilia che lo segue, mostrando di essere semplicemente lì seduta.

LA TEORIA DEL WEB SUL VIDEO DELL'ARMADIO

Un video che quindi vuole scagionare la coppia dalle numerose accuse di queste settimane ma che ha l'effetto contrario. Il pubblico infatti insorge subito dopo la messa in onda di questo video e tutti con la stessa polemica: "Il video non è quello originale ma è stato rifatto nella parte finale proprio per ripulire la coppia". E non mancano indizi a seguito di questa teoria che si diffonde a macchia d'olio sul web: perchè Alfonso Signorini e Ilary Blasi avrebbe dovuto ammonire Cecilia e Ignazio per la loro passione se all'interno di quell'armadio non è accaduto nulla? Inoltre, ad un attento osservatore, i pantaloni indossati da Ignazio nel video mandato in onda in diretta non sembrerebbero gli stessi del video iniziale, più scuri. Indizi che non solo sembrano confermare la tesi del pubblico ma alimentano la furia dei telespettatori che si sentono presi in giro.

