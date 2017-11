Chi è il Weinstein italiano?/ Video, dopo Fausto Brizzi altri big? Giarrusso: “Nuovi nomi se...” (Le Iene)

Chi è il Weinstein italiano? Video inchiesta Le Iene: dopo Fausto Brizzi altri big? Dino Giarrusso: “Faremo nuovi nomi se...”. Le ultime notizie sul caso delle molestie sessuali nel cinema

14 novembre 2017 Silvana Palazzo

Chi è il Weinstein italiano? L'inchiesta de Le Iene Show

Lo scandalo delle molestie sessuali nel mondo del cinema e dello showbiz sembra destinato ad allargarsi. L'inchiesta de Le Iene Show sta infatti proseguendo e nella puntata di oggi, martedì 14 novembre, verranno mandate in onda le interviste ad alcune attrici e conduttrici italiane affermate che hanno dato la loro opinione sulla vicenda. Da Alba Parietti ad Anna Falchi, passando per Kasia Smutniak, Carolina Crescentini, Alessia Marcuzzi e Paola Barale. Intanto continua a far discutere la notizia del presunto coinvolgimento di Fausto Brizzi, noto regista romano che è stato accusato da una decina di attrici e aspiranti tali. La stessa Iena Dino Giarrusso aveva specificato nelle puntate precedenti che le accuse raccolte finora, per il momento prive di prove e dalle quali il regista ha preso subito le distanze, non riguardano solo Fausto Brizzi, ma anche altri personaggi del cinema e showbiz nazionale. «Le segnalazioni contro il regista romano rappresentano il 40 per cento di quelle arrivate in redazione. Il rimanente 60 riguarda altri nomi noti dello spettacolo», spiega l'autore dell'inchiesta choc. «Ma faremo i nuovi nomi solo se, com'è avvenuto nel caso di Brizzi, ci sarà una convergenza di denunce e testimonianze credibili», ha specificato Dino Giarrusso, come riportato da Il Gazzettino. Clicca qui per vedere l'ultimo servizio sull'inchiesta de Le Iene Show.

LE IENE, MOLESTIE NEL CINEMA: SPUNTERANNO ALTRI NOMI?

Il caso delle presunte molestie sessuali nel mondo dello spettacolo italiano potrebbe conoscere nelle prossime settimane degli sviluppi importanti. Rispetto a quanto emerso finora, potrebbe esserci ancora molto che non sappiamo. Questo è il pensiero di Naike Rivelli, che recentemente ha detto la sua sulla vicenda che sta scuotendo il cinema italiano. Dopo Miriana Trevisan, che ha accusato Giuseppe Tornatore, e Asia Argento, che aveva parlato di molestie anche da parte di un regista italiano, si è parlato di Fausto Brizzi, ma per la figlia di Ornella Muti potrebbero esserci nomi più “pesanti” di quello del regista romano. «Esce il primo nome “Brizzi”... ma su dai... piccole cose... parliamo di nomi più grandi... non copriamo coi nomi piccoli quelli importanti... Fatevi avanti fatevi avanti.. vi tengo per mano e vi sostengo da vicino e da lontano!», ha scritto su Instagram. L'allusione è evidente, ma poi è diventata più sfacciata: a legger le parole di Naike Rivelli, il sistema sarebbe davvero marcio. «Voci di corridoio... da noi sono poche le molestie e le violenze, pare che ci sia più un problema di prostituzione... voci di corridoio sostengono che altro che house of cards, se da noi fanno i nomi... CROLLA TUTTA L'ITALIA!!».

