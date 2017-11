CLAUDIO MERANGOLO / Il corteggiatore di Alex Migliorini a Uomini e Donne vicino alla scelta

Claudio Merangolo, chi è il corteggiatore del trono gay di Uomini e donne adesso alla corte di Alex Migliorini? Ancora un svolta nel suo percorso

14 novembre 2017 - agg. 14 novembre 2017, 15.16 Anna Montesano

Prima di lanciare l'esterna con Claudio Merangolo, Maria De Filippi mette in guardia Alessandro D'Amico, altro corteggiatore di Alex Migliorini a Uomini e Donne, perchè si vedranno momenti molto importanti tra i due. Prima un confronto che non va per il meglio, poi il rifiuto di Claudio di andare in esterna con il tronista che rimane davvero male tanto da lasciarsi andare alla commozione. Alex però mette da parte l'orgoglio e decide di andare a trovare Claudio a Milano. Nonostante il tronista confermi che l'interesse per Alessandro è forte e forse anche più di quello per lui, poi si avvicina a Claudio e non mancano carezze e abbracci tra i due. È quindi chiaro che la scelta di Alex sarà proprio tra loro due, visto che il tronista ha salutato proprio nella puntata di oggi Matteo Mazzoleni. (Anna Montesano)

CHI È CLAUDIO MERANGOLO

Dopo due settimane turbolente, Claudio Merangolo fa il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne col sorriso sulle labbra. Il corteggiatore ha ricevuto infatti una bellissima sorpresa dal tronista Alex Migliorini che ha deciso di recarsi a casa sua per chiarire e fare pace, dichiarando di essere interessato a continuare la loro frequentazione. Nonostante le ultime puntate abbiano visto i due scontrarsi duramente, oggi la situazione si appiana, mettendo in crisi il rivale di Claudio, Alessandro D'Amico. Sin dalla prima puntata, Claudio è parso essere il corteggiatore preferito di Alex, ma nelle ultime settimane, colpevole il forte avvicinamento del tronista ad Alessandro, il corteggiatore ha perso punti e con questi ha visto cadere tutte le certezze iniziali. Come proseguirà adesso la loro conoscenza?

CONOSCENZE NOTE E UNA GRANDE PASSIONE

Ma scopriamo ora qualcosa in più su Claudio Merangolo. Il bel corteggiatore di Alex Migliorini è nato a Roma nel 1985 e abita a Milano dove lavora come commesso presso uno showroom. È un ragazzo semplice con la passione per lo sport e in particolare per il calcio. Il ragazzo è anche molto attivo sui social, dove conta tantissimi follower tra i quali figurano anche volti ben noti nel mondo dello spettacolo, come Chiara Francini, Guendalina Canessa, il chirurgo Giacomo Urtis e anche la cantante Alessandra Amoroso. Se sui social ha grande successo, non è altrettanto positivo il giudizio dei fan di Uomini e Donne che, invece, lo trovano "troppo snob e concentrato su se stesso".

