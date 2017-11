Ester Glam/ Uomini e Donne: l'addio a Paolo Crivellin tra le polemiche

Ester Glam, la bellissima corteggiatrice di Uomini e donne, polemica sui social dopo l'addio al tronista Paolo Crivellin che le ha preferito altre ragazze.

14 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Ester Glam

Tra Ester Glam e Paolo Crivellin sembrava esserci una forte attrazione fisica e, invece, nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, la bellissima corteggiatrice ha deciso di eliminarsi. Una decisione che ha spiazzato il pubblico del trono classico che sperava davvero di vedere Ester e Paolo insieme al termine del percorso del tronista. Oltre ad essere una delle ragazze più belle dell’attuale stagione del trono classico, Ester ha dimostrato di essere una ragazza forte e determinata al punto che, dopo essere stata messa da parte dal tronista che le ha preferito le nuove corteggiatrici, ha preferito alzare i tacchi e andarsene. L’addio di Ester ha spiazzato tutti, in primis Paolo che pensava di aver creato qualcosa di concreto con Ester. Nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne, infatti, Paolo si sbilancerà ammettendo di aver più volte desiderato di voler restare solo con Ester. Purtroppo, però, la magia delle prime esterne è sparita subito lasciando l’amaro in bocca alla corteggiatrice che, per il momento, non intende tornare indietro.

LO SFOGO SUI SOCIAL

Dopo aver deciso di lasciare il trono classico di Uomini e Donne e di non corteggiare più Paolo Crivellin nonostante il forte interesse che, ancora prova nei confronti del tronista, Ester si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social. “Ho le idee chiare su ciò che voglio nella mia vita e semplicemente non l’ho trovato in questo programma a cui ho partecipato, nonostante per me sia stata una bellissima esperienza. Mi scrivete in tantissimi preoccupandovi per me e volevo dirvi che io sto bene” ha scritto sui social Ester che ha poi aggiunto – “Sono fiera di me e del percorso che ho fatto e sono felice di esserne uscita da persona pulita quale sono e mettendoci la faccia dall’inizio alla fine. Questo sorriso è per voi che mi sostenete, supportate e spendete anche un solo secondo del vostro tempo per me”. Paolo Crivellin, dunque, lascerà andare via Ester o già nella registrazione odierna andrà a riprenderla?

