FIDANZATO DI MIKA / Andreas Dermanis: lo vedremo mai al fianco del cantante libanese nel programma?

Fidanzato di Mika, Andreas Dermanis: il noto regista è rimasto sempre dietro le quinte. Lo vedremo mai al fianco del cantante libanese magari proprio nel programma targato Rai?

14 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Fidanzato Mika, Andrea Dermanis

C'è grande curiosità attorno al fidanzato di Mika, Andreas Dermanis. Quest'ultimo infatti ha dimostrato ancora una volta di essere molto riservato e di non volersi mostrare in pubblico, rimanendo relegato al suo ruolo di regista senza voler diventare un uomo di spettacolo. Probabile però che prima o poi vedremo anche lui a Stasera Casa Mika anche perché il pubblico adora il cantante e vorrebbe sapere di più della coppia. Quello che oggi abbiamo capito lo dobbiamo alle parole soprattutto di Mika che si è lasciato andare a diverse dichiarazioni, sottolineando che la loro coppia è molto tradizionalista nonostante tutto. Andreas Dermanis però ha sempre voluto sostenere la carriera del suo fidanzato Mika, senza volerne ricavare visibilità per lui anche perché il lavoro è stato sempre la dimostrazione di quello che sapeva fare. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.

CHI È ANDREAS DERMANIS?

Chi è Andreas Dermanis? Il fidanzato di Mika sicuramente è finito molto spesso sotto i riflettori dei media anche se si è rivelato sempre un ragazzo molto riservato. Nonostante questo è abituato a vivere nel mondo dello spettacolo visto che è un regista di documentari televisivi molto noto nel mondo della musica soprattutto ma anche in quello dell'arte. Andreas Dermanis ha lavorato con artisti molto famosi come Asap Rocky, Pet Shop Boys, Emeli Sande e Bastille tra gli altri. Prima di fidanzarsi con Mika i due si sono frequentati per motivi lavorativi, infatti si sono conosciuti proprio dietro le quinte di un importante show televisivo. I due stanno insieme ormai da dieci anni, ma non sappiamo molto del loro rapporto e soprattutto della vita privata di Andreas che ha un carattere molto particolare. Prima del coming out di Mika poi la situazione era rimasta nascosta a tutti.

