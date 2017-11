Giulia Latini rivela la verità su Luca Onestini/ Dai messaggi in chat all'aereo: in un video le sue confidenze

Giulia Latini rivela la verità su Luca Onestini in diretta Facebook ieri sera. Dai messaggi in chat all'aereo, la corteggiatrice rilascia una serie di curiosità che placano gli animi dei fan

14 novembre 2017 Hedda Hopper

Giulia Latini

Sin da Uomini e donne abbiamo sperato che Giulia Latini fosse la scelta di Luca Onestini ma così non è stato. Per molti gli ormoni hanno prevalso sui sentimenti e l'epilogo della storia tra il tronista e Soleil Sorgè ne è stata la prova. Adesso la bionda corteggiatrice è felice e contenta della sua nuova vita insieme a Marco Cartasegna mentre Luca continua la sua avventura al Grande Fratello Vip inconsapevole del fatto che fuori si continua ancora a parlare di lui e della sua vita privata. In particolare, è Giulia Latini che continua a rimanere sulla cresta dell'onda visto che adesso per lei e Luca potrebbe avvicinarsi la possibilità di una seconda occasione, sarà davvero così? Ad illudere i fan ci ha pensato l'aereo che nei giorni scorsi è passato sulla casa. Sembrava proprio un messaggio di Giulia Latini a Luca Onestini e forse è proprio quello l'effetto che si voleva creare, ma è stato davvero così?

LE RIVELAZIONI DI GIULIA LATINI

A rispondere la verità su questo e sui famosi messaggi che lei e Luca si sono scambiati prima del Grande Fratello Vip, è stata proprio la diretta interessata che ieri ha seguito la puntata insieme all'opinionista Turchese Baracchi, quali sono state le sue confidenze? Giulia legge il famoso messaggio mandato a Luca: "Ho saputo del cambio agenzia [....] vi troverete bene, in bocca a lupo per tutto". Lui ha ringraziato e ha parlato poi della tesi un po' a rilento per via delle distrazioni e alla fine le chiede di poterla chiamare. Questo è il messaggio così scandaloso? Riguardo al famoso aereo e al messaggio, Giulia chiarisce di non essere stata lei a mandarlo, si tratta solo di qualcuno pronto per lo scoop o creare un po' di attenzione sui due protagonisti?

