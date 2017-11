Grande Fratello Vip 2017 ed.2 / Nomination, eliminato e pagelle: Giulia De Lellis al top! (Decima Puntata)

Grande Fratello Vip 2017: nomination, eliminato e pagelle. Giulia De Lellis si prende la copertina e vola in finale. Sicuramente è per lei una bella rivincita contro chi l'aveva criticata.

14 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Pagelle Grande Fratello Vip, Giulia De Lellis in finale

Tra i top della decima puntata del Grande Fratello Vip 2017 non può che esserci Giulia De Lellis (voto 9). Nonostante abbia dimostrato più volte di non essere un asso per quanto riguarda la cultura, stasera si prende una bella rivincita e gli italiani la votano come prima finalista del programma di Canale 5. L'abbraccio con Alfonso Signorini non sappiamo se sia stato costruito, ma di certo è un bel messaggio da mandare come lo fu quello tra Serena Grandi e Corinne Clery. Bel voto anche a Daniele Bossari, voto 8, ragazzo per bene e sempre pronto ad emozionarsi che ha potuto riabbracciare suo fratello e sua splendida sposa. Da apprezzare anche l'onestà e la pulizia nei ragionamenti di Raffaello Tonon, voto 8, che è diventato protagonista assoluto di questo programma. L'unico rammarico nei suoi confronti è di non averlo visto fin dall'inizio all'interno della casa più famosa della televisione. Staremo a vedere se Raffaello Tonon avrà la possibilità di arrivare in finale o si dovrà arrendere prima, fatto sta che per due settimane sarà ancora dentro la casa.

I FLOP DELLA PUNTATA

Sono diversi i flop di questa decima puntata del Grande Fratello Vip 2017 che ha vissuto di molti moralisti, ma che poi vede sempre e comunque tutti uscire fuori in giardino a puntata terminata, cioè oltre l'una, con l'obbligo di fumare per forza una sigaretta. Voto 4 per questo atteggiamento che gli editori non hanno voluto limare e che in un periodo dove l'Airc si impegna molto per fare prevenzione si poteva pensare di attuare. Voto 4 anche per Simona Izzo e Marco Predolin che tornano a litigare su un argomento di cui frega poco a tutti e che vogliono per forza riaccendere delle luci spente ormai da troppo tempo su di loro, almeno in questa trasmissione. Una bella insufficienza, voto 5, se la merita anche il buon Cristiano Malgioglio. Stavolta non se l'è cavata con le parole perché la scelta di portarsi al fianco Aida Yespica, che pensava di poter eliminare, non si capisce e non riesce nemmeno lui a spiegarla. A volte essere diretti sarebbe meglio e potrebbe essere anche utile per conquistare i voti del pubblico da casa.

