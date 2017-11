HELL'S KITCHEN 4/ Anticipazioni 14 novembre 2017: la semifinale. Carlo Cracco sceglie i finalisti

È tempo di semifinale nella cucina di Hell's Kitchen Italia 4. Questa sera, martedì 14 novembre 2017, Carlo Cracco sceglierà i finalisti che si contenderanno il titolo di Executive Chef.

14 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Carlo Cracco a Hell's Kitchen Italia 4

Questa sera, martedì 14 novembre, alle 21.15 su Sky Uno va in onda la semifinale di Hell's Kitchen Italia 4, con Carlo Cracco. Dopo aver assegnato le camicie nere, questa sera lo chef veneto sceglierà i finalisti che si sfideranno nell’ultima puntata di settimana prossima. Per la semifinale rivedremo delle vecchie glorie di Hell’s Kitchen, tra cui Carlotta Delicato, la vincitrice della scorsa edizione del cooking show. A maggio la giovanissima Carlotta, la prima donna a vincere Hell’s Kitchen Italia, ha cominciato il lavoro di Executive Chef al Marriott di Venezia. In una recente intervista a Velvet Body ha parlato della sua cucina: “C’è chi dice che cucinare è come amare ed in effetti la cucina è un atto di amore; prima nei confronti dei “produttori” delle materie prime che si utilizzano e poi verso chi seduto al tavolo prova la tua creazione. E nei miei piatti cerco sempre di trasferire le esperienze, i viaggi e le idee che mi spingono giorno per giorno a sforzarmi in questo lavoro”.

I SEMIFINALISTI

Settimana scorsa, sono state eliminate Cinzia e Natasha. Sono solo 5 gli chef rimasti in gara, con indosso la camicia nera, e che si conteranno un posto per la finale. L’unica presenza femminile è Erika Ciaccia, sous chef brindisina che lavora nel ristorante di famiglia. I quattro uomini sono: Andrea De Carlo, sous chef in un ristorante a Monaco di Baviera; Lorenzo Tirabassi, diplomato alla scuola di cucina Alma di Gualtiero Marchesi; Mohamed Lamnaour, sous chef in Alto Adige; Tommaso Olivieri, che gestisce proprio la cucina del ristorante di famiglia. Chi saranno i finalisti della quarta edizione di Hell’s Kitchen Italia? In palio c’è il titolo di Executive Chef di uno dei ristoranti del JW Marriott Venice Resort Spa nell’Isola delle Rose a Venezia. Ricordiamo che l’hashtag ufficiale per commentare la puntata è #HKIta.

