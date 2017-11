IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO/ Sul Nove il film con Paolo Villaggio (oggi, 14 novembre 2017)

Io speriamo che me la cavo, il film in onda su Canale Nove oggi, martedì 14 novembre 2017. Nel cast: Paolo Villaggio e Isa Danieli, alla regia Lina Wertmuller. Il dettaglio.

Il film in prima serata su Canale Nove

NEL CAST PAOLO VILLAGGIO

Il film Io speriamo che me la cavo va in onda su Canale Nove oggi, martedì 14 novembre 2017, alle ore 21.15. Una commedia del 1992 che è stata diretta da Lina Wertmuller (Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, Pasqualino Settebellezze, Mimì metallurgico ferito nell'onore) e interpretata da Paolo Villaggio (la saga di Fantozzi, Fracchia la belva umana, Le comiche), Isa Danieli (Nuovo cinema paradiso, Un complicato intrigo di donne vicoli e delitti, Ninfa plebea) e Paolo Bonacelli (The american, Fuga di mezzanotte, Caligola). Il film è molto liberamente tratto dall'omonimo libro di Marcello d'Orta. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO, LA TRAMA DEL FILM

Marco Tullio Sperelli (Paolo Villaggio) è un maestro elementare. Per un errore viene trasferito a Corzano invece che a Corsano, quindi invece di trovarsi nella Provincia di Brescia finisce in Puglia. Qui trova una situazione fuori controllo, dove ai bambini è permesso dire volgarità, assentarsi da scuola senza motivo e manca completamente la disciplina. Visto che il paese è molto povero, diversi ragazzini sono costretti a lavorare per supportare economicamente le loro famiglie, nell'indifferenza dei politici locali. Per far rispettare l'obbligo di frequenza a scuola il maestro Sperelli è costretto ogni mattina a girare per il paese e prelevare a domicilio i suoi giovani alunni, inimicandosi le famiglie che contano sul loro lavoro per tirare avanti. Nonostante la sua buona volontà Marco è costretto a scontrarsi con un modo che non conosce e non capisce, fino a perdere la pazienza. Quando finisce per schiaffeggiare un bambino, il maestro decide di non andare più a lezione finchè non verrà trasferito nuovamente. Le mamme dei bambini però chiedono al maestro di restare per togliere i loro figli dalla strada, in modo da garantire ai piccoli un minimo di istruzione e dargli una speranza per il futuro. Il maestro decide così di rimanere e manda una lettera al Ministero della Pubblica Istruzione per annullare la sua richiesta di trasferimento al Nord. È infatti convinto di poterli aiutare nel suo piccolo, a risolvere le loro situazioni, spesso estremamente problematiche.

