Ignazio Moser si ritira dal Grande Fratello Vip 2017/ Video, ecco perché

Ignazio Moser ha deciso di ritirarsi dal Grande Fratello Vip 2: perchè? Si tratta solo del suo problema al ginocchio o c'è sotto una scelta legata a Cecilia Rodriguez?

14 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Ignazio Moser al Grande Fratello Vip 2017

Ignazio Moser potrebbe presto abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip 2. È stato lui stesso a dichiararlo ieri sera al termine della diretta durante la quale sia lui che la sua Cecilia Rodriguez sono finiti in nomination. Ma qual è il vero motivo di questo annuncio? È lo stesso figlio di Francesco a chiarire il suo punto di vista, preannunciando di volerne parlare presto anche con la produzione. Chi pensa che tale decisione possa riguarda il suo ginocchio dolorante, poi misteriosamente guarito in circostante sospette, si sbaglia di grosso. Ignazio intende abbandonare il reality show di Canale 5 per evitare di entrare in competizione con la sua Cecilia, che potrebbe essere eliminata il prossimo lunedì. A suo dire, infatti, non potrà proseguire la partecipazione al programma senza la donna della quale si è innamorato e ci sarà dunque solo un modo per evitare un simile dolore: lasciare la Casa per propria scelta! (Clicca qui per vedere il video nel quale Ignazio Moser esprime la sua decisione ai compagni e alla stessa sorella di Belen).

Ignazio Moser pronto a lasciare la Casa

Ignazio Moser è finito in nomination e avrà il suo bel da fare ad avere la meglio sui fortissimi Cristiano Malgioglio e Ivana Mrazova, oltre che sulla sua attuale fidanzata (come dovremo chiamarla?) Cecilia Rodriguez. Convinto che proprio quest'ultima possa essere intralciata dalla sua presenza, il ciclista ha quindi deciso di abbandonare per propria scelta la Casa, evitandole un simile dolore. Si tratta dunque di un gesto di grande generosità? O sotto c'è dell'altro? Le sue parole hanno fin dal primo momento suscitato grande ilarità sul web da parte di chi ha subito notato una certa strategia da parte di Ignazio, in collaborazione con la sua nuova amica argentina. A detta dei telespettatori, che ieri si sono presi in giro per la rivisitazione della scena dell'armadio, Ignazio sta solo cercando di attirare su di sè l'attenzione, consapevole di rischiare fortemente l'eliminazione. Ecco solo alcuni dei tantissimi commenti che si ripetono sul web: "Ignazio credeva di avere il pubblico dalla sua parte e che sarebbe arrivato in finale, ma sta iniziando a capire di essersi sbagliato e ora vuole ritirarsi perché uscire al televoto sarebbe un duro colpo per il suo ego smisurato" .

© Riproduzione Riservata.